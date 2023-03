Rivoluzione su TikTok, tutela minori: nuove regole durissime

TikTok negli ultimi mesi è stato oggetto di discussione in quanto ad oggi è il social più utilizzato dalle generazioni più giovani.

Una decisione che arriva in modo veramente inatteso, aprendo la strada ad una rivoluzione sul modo di intendere il social e le regole di utilizzo generale. Ad oggi un provvedimento del genere non era mai stato preso, anche dai suoi “predecessori” come Instagram e Facebook.

Questi si sono impegnati nella tutela dei minori ma in modo completamente diverso e forse meno attivo. TikTok ha deciso invece di imporre un cambiamento radicale, una svolta che arriva anche dopo le numerose critiche e le tensioni che sono subentrate con il Governo italiano. L’azienda sta avendo non pochi problemi per questioni di sicurezza, privacy e condivisione. Commissione Ue e Parlamento Ue hanno parlato addirittura di ban, questo perché si teme un uso improprio dei dati personali che vengono raccolti attraverso il social network.

TikTok: le nuove regole per minori

Tra le nuove regole di TikTok esisterà il timer, in pratica un tempo massimo di permanenza che sarà impostato per i minori. Ci sarà la possibilità di usare l’applicazione per un massimo di 60 minuti, dopodiché sarà necessario adoperare l’inserimento di una password per poter procedere. In questo modo tutti i minori di 18 anni saranno tutelati. Anche con l’inserimento della password dopo 100 minuti sarà richiesto un nuovo limite e così via.

Per i minori di 13 anni invece scatterà dopo 30 minuti di utilizzo. La gestione del tempo si è posta necessaria per l’uso eccessivo del social che si sta diffondendo a macchia d’olio e quindi sicuramente rappresenta la moda del momento. Resta fondamentale però lavorare per la consapevolezza ed è per questo che gli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital hanno stabilito le tempistiche più adeguate all’uso per i minori.

Tutto sarà comunque nelle mani dei genitori che potranno personalizzare questi elementi e decidere se restringere ulteriormente l’uso. L’obiettivo è aiutare e proteggere i ragazzi ma essere anche vicini dal punto di vista pratico ai genitori. Nello spazio Family Pairing vengono discusse tutte le strategie e le modalità. Verrà aggiunta anche l’opzione per disattivare le notifiche e bloccare gli avvisi, le push sono già bloccate dalle 21 in poi per i ragazzi dai 13 ai 15 anni e dalle 22 per gli adolescenti fino ai 17 anni.

Questi sono alcuni dei provvedimenti per famiglie che rientrano in un pacchetto più interessante e strutturato proprio per evitare che i giovani spendano un quantitativo di tempo eccessivo sui social, problema dilagante dell’attuale generazione.