E’ questa la città più low cost d’Italia dove andare per una vacanza: ed è bellissima

Perché affannarsi a cercare località all’estero quando per trovare posti bellissimi da immortalare e visitare si può rimanere in Italia? Soprattutto se è così economico come in questo caso.

La prossima estate le famiglie sperano di lasciarsi definitivamente il Covid-19 alle spalle e progettare viaggi anche in mete lontane. Purtroppo però le trasferte fra mezzi di trasporto e alberghi non sono certo economiche, e si finisce per scoraggiarsi. Eppure per rifarsi gli occhi e riuscire a contenere le spese soprattutto per le famiglie numerose basta andare in Puglia, per la precisione nel Salento.

Qui si trova infatti una meta marittima con prezzi più che abbordabili che non ha nulla da invidiare a molte città greche. Parliamo della città di Brindisi, certo non una metropoli ma proprio per questo più adatta a chi viaggia con i bambini. Le strutture balneari sono vicine al centro abitato e per visitare i luoghi storici si può benissimo andare a piedi.

La natura a due passi

Lungo il litorale di Brindisi sono diversi i posti che hanno ottenuto delle “bandiere blu” per la limpidezza delle loro acque. Per di più la città non è lontana dal parco Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo, dove si possono ammirare ambienti protetti dove fauna e flora prosperano. Passeggiare qui con i bambini è davvero come vivere un’avventura.

Nella provincia di Brindisi forse è il comune di Ostuni a vantare le spiagge più belle per la balneazione, ma non è l’unico. Per chi avesse bambini amanti del nuoto è sicuramente da provare lo snorkeling è il posto ideale per fargli ammirare il vero fondale marino del mare Adriatico.

Girando per le strade di Brindisi non mancano gli edifici di interesse storico. Uno in particolare incuriosisce già avvistato da distante, ossia il Castello Alfonsino che si trova su un promontorio a sud della città. L’edificio presenta persino un piccolissimo porto interno e fu costruito nella seconda metà del ‘500.

Visitare i castelli ha sempre un grosso impatto sui bambini, a cui sembra di entrare in una delle storie della Disney. Ma per chi volesse osare oltre a Brindisi c’è anche un’area archeologica bellissima, dove si è conservato un intero quartiere romano. Il modo perfetto per concedersi non solo una vacanza in totale relax, ma anche per scoprire le bellezze che il nostro paese ci offre.