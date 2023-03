Non tutti i detersivi smacchiano davvero: qual è il migliore secondo Altroconsumo, lo trovi al discount

Sei convinta di conoscere la marca dei detersivi migliori? Lasciati guidare da Altroconsumo: le sorprese non mancheranno.

Igienizzare al meglio il tuo bucato, renderlo sempre perfetto, per preservare fino in fondo la salute dei tuoi figli: siamo certamente di fronte a problemi all’ordine del giorno, non certo insormontabili per una mamma “in prima linea” come te, alle prese, magari, con bambini piccoli e con mille altre “missioni” da compiere nel suo difficile compito quotidiano.

Non te la cavi affatto male nella doppia veste di donna di casa e di lavoratrice instancabile, impegnata tra ufficio e una carriera personale che legittimamente coltivi: ma sai bene che, in certe occasioni, è davvero dura scegliere i prodotti migliori per la pulizia, in particolare quella degli indumenti più delicati che i tuoi piccoli indossano, e riuscire, nel contempo, a tenere in piedi il fragile bilancio familiare.

Detersivi e smacchiatori più affidabili: sai davvero quali scegliere?

Vuoi sempre a fare in modo che i tuoi bambini indossino vestiti puliti e perfetti, in particolar modo badi alla cura maniacale della loro biancheria intima, quella più a contatto diretto con la loro pelle: ma questo dipende da tanti fattori.

Ti preoccupa, da un lato, il possibile consumo eccessivo della lavatrice, visti i rincari della bolletta elettrica: ma sai bene che, tra neonato, e altri figli piccoli, oppure adolescenti, e ancora se sei alle prese con il disordine del marito “sportivo”, maniaco di palestra e calcetto, non puoi davvero permetterti di lasciarti andare a qualche giorno di riposo forzato. In questo caso, se smettessi per assurdo di usare la lavatrice, magari solo per 48 ore, rischieresti davvero di essere letteralmente invasa dai panni sporchi. E non è certo un bene.

Dall’altra parte sei consapevole che non è semplice orientarti tra i prodotti più affidabili: ti trovi ovviamente nella posizione di dover scegliere la marca migliore di detersivo. Del resto, sei una di quella che non ama farsi condizionare dal marketing “asfissiante”, non segui i nomi e i grandi brand, cerchi sempre la sostanza della pulizia vera, vuoi per te il prodotto di qualità reale, che oltre tutto abbia anche il costo giusto.

Altroconsumo e la guida agli smacchiatori e ai detersivi più efficaci: al numero uno c’è un prodotto che non ti aspetti

Ti viene così in aiuto la classifica di Altroconsumo, che ti guida nella scelta dei detersivi più affidabili. Come noto, le indagini delle associazioni di consumatori si basano su diversi fattori: analizzano sia il rapporto qualità-prezzo, sia la composizione chimica del prodotto, con possibili agenti che potrebbero danneggiare la salute, sia le nostre stesse recensioni, quelle dei cittadini.

In questo caso si parla anche di smacchiatori davvero affidabili, quindi di agenti che servono ad un prelavaggio, per macchie difficili, come rossetto, grasso alimentare, cioccolato, vino rosso. Ti sorprenderà sapere che il migliore in circolazione, secondo la graduatoria, viene considerato il Dexal Oxy blu. Viene venduto da Eurospin, quindi non appartiene certo a una grande marca. In classifica ci sono anche i seguenti prodotti che vengono considerati di media affidabilità, vediamo quali sono.

Esselunga smacchiatore con ossigeno attivo

Tandil (Aldi) Oxi fix smacchiatore

Crai Oxy smacchiatore in polvere

Ecor (Naturasì) Percarbonato di sodio

Nuncas SmacKia ogni macchia

Home Circus (Tigotà) smacchiatore universale in polvere

Omibo Bianco Additivo totale 5 in 1

Tra marche storiche e new entry a sorpresa, non c’è dubbio che la tua scelta non sarà semplice. Devi far quadrare il bilancio e assicurarti che la qualità della pulizia degli indumenti sia davvero eccellente. Non ti resta che affidarti a questa classifica e continuare, imperterrita, a cercare di fare in modo che tutto funzioni a meraviglia.