Seggiolino auto: questo errore di tanti genitori è pericolosissimo | Non farlo mai più

Attenzione a come sistemi il tuo bambino in auto, questo errore con il seggiolino potrebbe costarti davvero caro.

Mettersi alla guida essendo consapevole di quale siano tutte le misure di sicurezza da adottare per una guida impeccabile è assolutamente importante. Non solo per la tua incolumità, ma soprattutto per chi viaggia con te e nello specifico per salvaguardare la vita dei tuoi bambini.

A differenza degli adulti che riescono a prevedere in anticipo il pericolo e di conseguenza saranno anche in grado di reagire, i piccini che viaggiano in auto con te non sono in grado di capire tutto questo, né tanto meno di percepire il rischio. Ecco perché sarà estremamente importante farli viaggiare sempre in piena sicurezza usando i dispositivi necessari e soprattutto in modo corretto. Infatti, non basta semplicemente avere in auto un seggiolino conforme, ma sarà indispensabile che tu lo usi in modo appropriato. Soltanto in questo modo, avrai la certezza di viaggiare in totale sicurezza.

L’errore madornale che si commette quando si usa il seggiolino: evitalo e non correrai alcun rischio

Mettersi alla guida e spostarsi anche solo per pochi metri è senza dubbio una grandissima responsabilità, in modo particolare quando in macchina non sei da sola e viaggiano con te dei bambini. L’attenzione dovrà essere sempre al massimo e dovrai evitare tutti quei comportamenti che possono mettere tutti in pericolo. Per questo, mai far salire in auto il tuo bambino se non hai il seggiolino auto, ma solo questo non basta, perché per viaggiare in totale sicurezza dovrai evitare questo errore gravissimo.

Sono tantissimi i comportamenti errati che spesso si assumono quando si è alla guida: non indossare le cinture di sicurezza e usare il cellulare sono quelli che incidono maggiormente e creano ogni anno tantissimi incidenti. Ma ce n’è uno che in molti ignorano e che mette a repentaglio la vita dei piccini di casa: posizionarli nel seggiolino auto senza togliere il giubbino. Potrà sembrare una cosa da niente, eppure secondo un centro specializzato nei crash test che si trova a New York, in caso d’incidente il bambino rischia di essere proiettato fuori dal seggiolino.

Questo perché il giubbino crea uno spessore tra cinture di sicurezza e corpo non facendole aderire bene. Inoltre, soprattutto i giubbini invernali tendono ad essere particolarmente scivolosi, impedendo così alle cinture di svolgere il loro dovere. Proprio per questo, è buona norma togliere il giubbino prima di mettersi in marcia. Questa stessa regola ovviamente vale anche per le cinture sicurezza.