Uomini e Donne cicogna al trono over, la dama è in dolce attesa

C’è una grande novità che riguarda due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne: la coppia ha lasciato tutti senza parole.

Il noto dating show – condotto come sempre da Maria De Filippi – ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, in modo da scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati puntata dopo puntata.

Sono numerosissime le coppie che si sono formate nel corso degli anni, e alcune di loro hanno formato anche una bella famiglia mettendo al mondo dei figli. E’ quanto sta accadendo anche a una coppia conosciutasi nel Trono Over di Uomini e Donne: i due sono al settimo cielo per la notizia che ha già portato felicità nei cuori dei fan.

Si sono conosciuti nello studio di uomini e donne e si sono innamorati

Tra le coppie che sono nate nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne, c’è anche quella formata da Antonella Perini e Luca Panont. I due si sono infatti incontrati per la prima volta proprio in quel celebre studio televisivo e, dopo essersi innamorati, hanno così deciso di uscire dal programma mano nella mano. Da allora non si sono più lasciati e, a quanto pare, la loro storia sta continuando perfettamente. Il loro amore è così forte che adesso è giunta una notizia che sta letteralmente mandando in tilt tutti i fan, i quali si sono detti felicissimi per loro.

La loro storia ha saputo sin dall’inizio conquistare l’attenzione dei telespettatori: Antonella aveva infatti messo piede nel dating show dopo una sua passata partecipazione al programma e dopo essere ritornata single. La dama era così stata subito corteggiata da Luca, che aveva deciso di approfondire una conoscenza con lei (nonostante la donna avesse avviato una frequentazione con Armando Incarnato).

Da allora è stato tutto rose e fiori, ed entrambi si sono letteralmente innamorati decidendo poi di uscire di scena dalla trasmissione e di annunciare a tutta Italia il loro grande amore. Il rapporto tra Antonella e Luca è così forte che è giunta adesso una notizia inaspettata e meravigliosa: ci sarà infatti un figlio nella loro vita.

Sono passati alcuni mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne, e c’è già stato un annuncio che ha mandato tutti in escandescenza. Antonella ha infatti svelato a Lorenzo Pugnaloni di essere in attesa del suo primo figlio. “Tremo mentre lo scrivo, sono giorni che tentenno ma non posso non dirtelo“, ha infatti confessato lei mostrando in seguito anche la foto del suo test di gravidanza. Si pensa inoltre che, nei prossimi mesi, la coppia possa ritornare nello studio di Uomini e Donne per annunciare in tv la notizia della gravidanza. I fan non vedono quindi l’ora di scoprirne di più: le novità sono insomma sempre dietro l’angolo.