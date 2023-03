Gravidanza isterica nei cani, cos’è, come si riconoscei: i consigli dell’esperto

La gravidanza isterica nei cani femmine rappresenta una patologia comune: ecco come riconoscerla e come curarla.

Li amiamo come figli, non potremmo mai fare a meno della loro compagnia, delle loro coccole, della loro capacità, indiscussa, di riempire la nostra vita, che senza la loro presenza, la loro verve, la loro tenerezza, sarebbe terribilmente vuota.

I cani sono i nostri compagni di avventura, non vorremmo mai perderli, non vorremmo mai che ci lasciassero un solo istante, anche se sappiamo che il loro percorso è, per natura, molto più breve del nostro. Ed è per questo che, dopo averli scelti ed essere in fondo stati scelti da loro, vogliamo goderceli ogni istante, dall’inizio alla fine, e cerchiamo di tutelare al massimo la loro salute, che spesso si rivela tremendamente fragile.

Se hai una cagna femmina e hai deciso, nella fase iniziale della sua vita, fino a tre anni circa, di non farla ancora accoppiare, ma nel contempo non hai pensato alla sterilizzazione e ti trovi davanti al delicato periodo del suo calore (circa ogni sei mesi), sai bene che, successivamente a questi momenti, il cane potrebbe andare incontro a quella fastidiosa patologia denominata gravidanza isterica.

Cerchiamo, insieme, di capirne i sintomi, di comprendere fino in fondo di cosa si tratti, senza dimenticare che solo e sempre un professionista esperto, in questo caso un veterinario, ci può guidare sui comportamenti da adottare per proteggere, curare, far vivere il più a lungo possibile, serena e in salute, la nostra amata cagnetta.

Gravidanza isterica: tutto quello che devi sapere per proteggere il tuo cane

La gravidanza isterica si riferisce ad un possibile comportamento materno del tuo cane, combinato con i segni fisici della gravidanza a seguito dell’estro (“calore”). Il tutto si verifica in una cagna non sterilizzata che non è effettivamente incinta. Una falsa gravidanza può verificarsi in un cane, indipendentemente dal fatto che sia stata accoppiata o meno. La maggior parte delle cagne potrebbe potenzialmente mostrare alcuni segni di falsa gravidanza dopo un ciclo di estro.

I segni della gravidanza isterica, nel cane, di solito iniziano nel periodo che va tra le quattro e le nove settimane successive al calore e simulano palesemente i sintomi che dovrebbero condurre l’animale al concepimento. Devi cominciare seriamente a preoccuparti se ti trovi di fronte, nel tua cagna, ad un ingrossamento della ghiandola mammaria con possibile produzione di latte, letargia, vomito periodico e ritenzione idrica. I cani affetti da cosiddetta “falsa gravidanza” hanno spesso una diminuzione dell’appetito ma raramente sembrano perdere peso, probabilmente a causa della quantità di liquidi in eccesso trattenuti.

La gravità dei segni clinici varia da individuo a individuo. I cambiamenti comportamentali della pseudo-gravidanza includono nidificazione (il cane scava di continuo e tende a crearsi la sua cuccia per proteggere il futuro nascituro), attività materna, irrequietezza, diminuzione dell’interesse per l’attività fisica e occasionalmente anche aggressività. Alcuni cani affetti mostreranno, inoltre, segni di un falso travaglio e quindi custodiranno in modo protettivo giocattoli o altri piccoli oggetti.

Gravidanza isterica: sintomi e cure, i consigli degli esperti

Dopo che la tua cagnolina ha un ciclo estrale, le sue ovaie iniziano a produrre ormoni, indipendentemente dal fatto che sia incinta o meno. Questi ormoni preparano l’utero a ricevere i feti e a mantenere la gravidanza. Se il cane è incinta, gli ormoni continueranno a essere prodotti fino a poco prima della nascita dei cuccioli. Se non è incinta, i livelli degli ormoni iniziano a diminuire dopo 4-6 settimane.

Non esistono cure farmacologiche specifiche per curare la gravidanza isterica, i cui sintomi passeranno da soli: a meno che la tua cagna non produca latte dalla ghiandole mammarie e allora ti verrà consigliato un prodotto per inibire questo sintomo. Il veterinario sarà chiaro con te: le gravidanze isteriche, ripetute nel tempo, possono condurre il cane e pericolose conseguenze come i tumori. Dovrai per tanto decidere se far accoppiare la tua cagna almeno una volta e poi sterilizzarla, oppure decidere direttamente di impedire che abbia gravidanze. Sono molti i padroni che, consigliati dai loro veterinari, decidono di sterilizzare i loro cani, per assicurare loro molti meno problemi di salute.