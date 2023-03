Patate alla contadina: piatto povero (lo prepari con 2-3 euro) per far felici tutti

Un piatto povero che fa felici tutti a tavola: le patate alla contadina ti conquisteranno in poche mosse, eccoti la ricetta imperdibile!

Buone in tutte le salse, sono proprio loro: le patate! Protagoniste delle ricette più appetitose di sempre, in tavola queste fanno sempre faville. Come si può resistere alla loro incredibile bontà? Fritte o al forno sono il contorno perfetto da portare in tavola, ma se invece le utilizzassimo per prepararci un secondo piatto dal sapore unico ed inimitabile?

Ideale da portare in tavola in poche mosse. Si tratta di un piatto povero super semplice da realizzare che conquisterà il palato di tutta la famiglia: stiamo parlando delle patate alla contadina! Curiosi di scoprire la ricetta? Corriamo a scoprirla!

Patate alla contadina: ricetta economica ed imperdibile, provale così!

Amanti delle patate venite a noi! Con questa ricetta siamo sicuri di conquistare le vostre papille gustative in un men che non si dica. Con pochi euro ed in poco tempo porteremo in tavola una cenetta davvero deliziosa che le vedrà assolute protagoniste. Le patate alla contadina sono una vera squisitezza. Facili da realizzare, si tratta di un piatto molto pratico che si realizza con pochissimi ingredienti.

Vediamo la ricetta completa:

Ricetta:

1kg di Patate

Sale e Pepe

100g di Pancetta affumicata

250g di Provola o Fior di latte

Rosmarino

Olio

Preparazione:

Realizzarle è estremamente semplice. In poche mosse quello che potrebbe sembrare un semplice contorno diventerà un piatto completo ideale da portare in tavola a cena. Partiamo innanzitutto dalle patate che laviamo per bene e peliamo; Tagliamo a questo punto le patate a spicchi in maniera grossolana e le riponiamo in una ciotola colma d’acqua e le lasciamo in ammollo per almeno 30 minuti. Più tempo le lasceremo in ammollo più scaricheranno l’amido; Mentre le patate sono in ammollo, tritiamo grossolanamente del rosmarino e tagliamo da parte la provola e la pancetta; Scoliamo le patate che abbiamo tenuto in ammollo e le sbollentiamo per 5 minuti circa in una pentola colma d’acqua. Le scoliamo e le tamponiamo leggermente per poi riporle in una ciotola insieme all’olio, al sale ed al rosmarino; Una volta condite le patate, le sistemiamo in una pirofila da forno nella quale avremo aggiunto un filo d’olio sul fondo e le inforniamo a 180° lasciandole cuocere per circa 30-40 minuti; Trascorso poi questo tempo, sforniamo le patate e le condiamo con pancetta e provola. Le inforniamo nuovamente per altri 10 minuti così da lasciar amalgamare bene il tutto.

Una volta pronte, basterà un semplice assaggio per innamorarsene!