Weekend di primavera in Europa: 10 posti bellissimi lontani dal turismo di massa

Arriva la primavera! Non puoi non progettare un weekend in uno di questi 10 posti: bellissimi e lontani dal turismo di massa.

Finalmente le basse temperature sembrano essersi fatte un po’ da parte, dando spazio invece a giornate lunghe, calde e soleggiate. Di mattina si sentono già gli uccellini cinguettare e, aprendo la finestra della propria camera, l’aria di primavera sembra entrarci dentro ed irradiare così la nostra casa e la giornata.

Insomma, a breve arriverà la primavera e dobbiamo saper cogliere ogni sua sfumatura, approfittandone fino a quando non andrà via. Il modo migliore per approfittare di questa stagione è sicuramente quello di voler organizzare un weekend in un luogo da sogno. Vediamo insieme quali sono le 10 mete più ambite per un weekend nei mesi che verranno. Sicuramente saranno da sogno, economiche e con poco turismo di massa: sembra essere un piano perfetto per trascorrere qualche giorno lontano dalla ruotine quotidiana.

Arriva la primavera: non puoi perderti un meraviglioso weekend in una di queste città meravigliose

Staccare la spina dalla quotidianità fa bene a tutti: concedersi del tempo da dedicare a sé e alla propria famiglia, soprattutto in un periodo di forte stress, è ciò che ogni donna ha bisogno di fare. Marzo ed Aprile sono i due mesi perfetti per progettare un weekend lontano dal caos della propria città, per questo motivo noi quest’oggi vogliamo proporvi 10 mete turistiche da paura, che vi faranno innamorare e che non potete in alcun modo perdere. Siete pronte?

Le mete che vi proponiamo sono visitabili anche in altre stagioni dell’anno, ma è preferibile questo periodo per diversi motivi: sono economiche, non sono affollate e soprattutto vi è un clima spettacolare. Partiamo:

Lago di Ginevra (Svizzera) . Già la presenza di un lago rende un paesaggio molto suggestivo, se si tratta poi della Svizzera lo diventa ancora di più. In questo periodo primaverile è costernato di rododendri ed azalee, il clima è mite e i colori del paesaggio son davvero meravigliosi, soprattutto all’alba e al tramonto. Consigliabile sicuramente il periodo di Aprile (da escludere Pasqua ovviamente), per poter godere così del clima caldo e delle immense distese verdi che circondano il lago. Qui è possibile fare jogging e arrivare, proprio sul lago, sia con un treno che con una nave. Insomma, un’esperienza da non perdere.

Fiordi norvegesi. I fiordi sono un vero e proprio spettacolo della natura da osservare sia in estate che in inverno, ma si dice che il periodo ideale sia proprio la primavera. I colori sono strepitosi, da fare invidia ad una cartolina. La presenza di alberi da frutto che germogliano proprio in questo periodo, la presenza di immense cascate e meravigliosi sentieri rende tutto davvero unico.

S ardegna occidentale. La Sardegna è un'isola veramente unica, patrimonio dell'umanità. Peccato che in estate i prezzi per poterla visitare siano davvero alti, quindi preferiamo optare per altre mete. Per non parlare poi dei turisti, la loro presenza è davvero fastidiosa! Ideale quindi visitarla in questo periodo, quando l'acqua cristallina inizia a riscaldarsi e si può pensare di fare qualche tuffo.

Maiorca (Spagna). No, questa volta non parliamo della solita città spagnola che prevede movida, tanto cibo e tanto turismo, ma parliamo della parte nord della città: una zona meravigliosa, calma e quasi 'inesplorata' che vi farà innamorare non appena metterete piede. La natura sarà la vostra migliore compagna.

Galles. Questo luogo è davvero suggestivo: castelli medievali che ci portano nelle fiabe letti da bambini, le scogliere piene di ginestre e le acque blu che lo circondano rendono il paesaggio davvero unico.