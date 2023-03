Animali da compagnia non ti fanno arrivare a fine mese: i trucchi geniali per dimezzare costi

Ecco i trucchi per risparmiare sulle spese necessarie per i tuoi animali di compagnia: ti basterà provarli per non lasciarli mai più.

In Italia e nei paesi europei le famiglie che decidono di completarsi con un membro un po’ speciale (a quattro zampe, con le piume, le pinne…) sono circa la metà del totale. Si sa che i bambini crescono meglio abituandosi a prendersi cura di un altro essere vivente e in generale migliore l’umore. Avere un animale però comporta anche aggiungere alcune spese al bilancio, soprattutto quelle del veterinario. Per risparmiare però ci sono alcuni trucchetti, senza che a patirne sia il piccolo amico.

Per prima cosa, anziché comprare tantissimi giochi per timore di annoiare il proprio figlio peloso, basta ingegnarsi un pochino. Una maglietta di cotone arrotolata va benissimo al posto delle trecce sintetiche, una pallina da tennis comune costa meno di alte di marche dedicate agli animali. In fondo qualsiasi cosa può diventare un gioco, basta parteciparvi assieme a lui. A priori invece a meno che non si sia fan sfegatati di una razza particolare adottare dei trovatelli comporta un grosso risparmio. Nel caso di cani e gatti nello specifico i cuccioli di razza possono costare anche più di 1000 euro.

Risparmiare sulla spesa per il cibo e per le cure dei tuoi animali di compagnia

Se per il conto del veterinario c’è poco da fare poiché si tratta della salute dell’animaletto, è vero che anche i croccantini possono risultare molto costosi. Le catene di negozi di animali tuttavia spesso propongono offerte per le confezioni più grandi, e approfittarne è il primo passo. Comprare all’ingrosso, magari anche prenotando i pacchi di croccantini o mangime attraverso i portali online, è sempre utile quando si parla di generi alimentari. Questo non vuol dire però preferire prodotti economici senza verificarne la qualità. Una dieta mal bilanciata può portare problemi e richiedere l’intervento medico, che a sua volta si traduce in spese ulteriori.

Mantenere i propri animali in salute vuol dire anche avere cura della loro igiene prevedendo degli appuntamenti regolari con la toelettatura. Con il pelo pulito e la rimozione di impurità si eviterà che prendano parassiti, che gioverà sia a loro che ai padroni, soprattutto nel caso ci siano anche bambini piccoli in casa. Valutare un’assicurazione per i propri animali può tornare utile per stare sereni in caso di infortuni di ogni genere. Dopotutto già molte persone la prevedono per sé.