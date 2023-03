Piccole ustioni o scottature: il trucco che devi sapere assolutamente | Risolvi subito così

Come alleviare i fastidi provocati da piccole scottature e ustioni: con questi rimedi naturali la situazione sarà risolta.

È davvero impressionante il numero d’incidenti domestici che ogni anno si registrano in casa. La maggior parte fortunatamente si risolvono nel giro di poco, ma c’è una minima percentuale dove i danni sono anche piuttosto seri e con conseguenze piuttosto rilevanti.

Una piccola distrazione, una minima disattenzione ed ecco che si corre il rischio di farsi anche piuttosto male. Proprio per questo, soprattutto se sei consapevole di fare qualcosa di ‘rischioso’, la guardia dovrà essere sempre massima. Fra i vari incidenti che capitano di frequente in casa, piccole ustioni e scottature sono quelle che vanno per la maggiore: una teglia rovente, una padella appena tolta dal fuoco o un ferro da stiro ancora in funzione sono i principali responsabili e che in alcuni casi possono lasciare anche dei segni ben evidenti.

Con questi antichi rimedi della nonna potrai alleviare tutti i fastidi provocati da ustioni e scottature

Nel momento in cui la nostra pelle entrerà in contatto con un oggetto rovente, la sensazione di bruciore sarà immediata, successivamente si noterà il rossore, dopodiché nel giro di poco si andranno a formare tutte quelle vesciche piene d’acqua, che ricordiamo non dovranno mai essere scoppiate. Ognuna di queste fasi ha ovviamente dei piccoli fastidi, che aumenteranno anche in base all’entità della scottatura. Se fortunatamente siamo di fronte ad una scottatura di lieve entità e che non richiede l’intervento medico, esistono dei rimedi naturali perfetti per alleviare i sintomi.

Non è affatto raro provocarsi in casa delle piccole bruciature, in questi casi, dopo i primi secondi di smarrimento sarà importante agire subito per evitare che si formino tutte quelle vesciche che creano ancora più fastidio della scottatura in sé. Ecco perché usare uno di questi rimedi naturali è senza dubbio la scelta migliore da poter fare. Scopriamo insieme in cosa consistono:

Acqua fredda : senza dubbio il metodo più conosciuto. Dona immediato sollievo ed eviterà che sulla pelle si formino quelle fastidiose vesciche. Se aggiungete un pizzico di sale in una bacinella con acqua fredda ed immergete la mano, il sollievo sarà maggiore;

Fettina di patata cruda : applicare una fettina sulla parte dolente lenirà subito la zona ed impedirà la formazione di bolle;

Aloe vera : una piccola quantità di aloe sulla zona arrossata allevierà il bruciore ed eliminerà anche il rossore;

Miele : questo metodo risulta essere perfetto per disinfettare la zona interessata. Applicare una piccola quantità e stenderla per bene, avvolgere il tutto con una garza. I benefici saranno immediati;

Aceto : grazie alle sue proprietà antisettiche impedirà l’insorgere d’infezioni. Immergere la zona in una bacinella con acqua e aceto in parti uguali e lasciare in ammollo per qualche minuto.

Basteranno questi semplici rimedi naturali e i fastidi delle bruciature non saranno più un problema.