Puoi dire (finalmente) addio agli aloni sui vetri: il trucco geniale per le pulizie

Gli aloni sui vetri non saranno mai più un problema: con questi semplici passaggi splenderanno come non mai.

Dedicarsi alle faccende di casa non è mai un compito piacevole, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione e si dovrà essere più veloci della luce per avere tutto pulito nel più breve tempo possibile. Spolverare, lavare, riordinare, sono tutte cose di cui faremo volentieri a meno. Ma che sappiamo benissimo di dover fare per forza di cose, tranne nel caso in cui amiamo vivere nel caos e nello sporco.

Come se non bastasse però, fra le tante pulizie domestiche quella che ci fa dannare di più è senza dubbio la pulizia dei vetri. Sembra essere una vera e propria battaglia all’ultimo sangue, perché nonostante l’impegno e la buona volontà ci sarà sempre quell’alone o quella striscia che si vedranno contro luce e che ci farà dannare ancora di più.

Con questi trucchetti a costo zero gli aloni sui vetri saranno solo un lontano ricordo: pulito perfetto, senza fatica

Soprattutto nel periodo invernale, in cui i vetri saranno esposti maggiormente alle intemperie, pulirli potrebbe risultare più complicato del solito. Inoltre, il più delle volte in apparenza sembreranno essere perfetti, ma basterà vederli alla luce del sole per rendersi conto di quanti aloni sono in realtà comparsi. Una vera ‘mission impossible’ che sta finalmente per giungere a termine e che vedrà per una volta noi come vincitori.

Per quanto possa sembrare una cosa semplice, pulire i vetri non è poi una tra le pulizie di casa che si fa a cuor leggero. Prima di tutto perché averli ben puliti richiede tempo e pazienza e spesso non abbiamo né l’uno, né l’altra. Ma soprattutto perché ci troveremo a dover combattere con aloni davvero difficili da mandare via. Fortunatamente anche a questo c’è rimedio, grazie a questi piccoli trucchetti che stiamo per mostrarvi infatti, riuscirete ad ottenere vetri puliti senza nemmeno più un alone.

Prima di procedere però, ricordatevi sempre di non pulire i vetri se il sole batte in modo diretto. Detto questo, il primo trucchetto consiste nel mescolare 4 cucchiai di aceto bianco più 100 g di bicarbonato da diluire in un litro d’acqua. Una volta fatto questo vaporizzate il tutto sui vetri ed usate un foglio di giornale per asciugare. Basterà questo per averli brillanti e senza aloni.

Altro rimedio da provare è quello di miscelare 500 ml di acqua, una tazza di aceto e una di alcol, anche in questo caso vaporizzate sui vetri ed usate un panno in microfibra per asciugare. Infine, non poteva di certo mancare il sapone di Marsiglia, diluitelo in acqua ed usatelo per pulire i vetri di finestre e balconi e noterete subito la differenza. Basterà semplicemente questo per non dover più combattere con gli aloni.