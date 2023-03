Avocado, fa davvero così bene alla salute? Ecco la verità

Se ti sei chiesto se fa bene o no come dicono, ecco tutta la verità sull’avocado: che qualità e quante calorie contiene.

Guardiamo più da vicino che proprietà e sostanze contiene davvero e quante calorie apporta al nostro organismo.

Ormai lo troviamo un po’ ovunque ed è considerato un super food ma cosa contiene l’avocado e perché secondo tanti fa bene? Scopriamo tutta la verità su questo frutto vegetale esotico.

Avocado, fa bene davvero o è solo moda

L’avocado, per chi non lo sapesse, è il frutto di un albero della famiglia delle lauracee che è nato per la prima volta in Messico e Centro America. Lo troviamo in due differenti varietà: i Fuerte e gli Hass, ma non sono gli unici. I primi hanno una forma allungata e vengono coltivati principalmente in Messico e Centro America. I Fuerte hanno una forma allungata e gli Hass rappresentano la varietà più pregiata e che quando il frutto è abbastanza matura ha un aspetto molto scuro, la buccia vira quasi dal verde al nero.

Lo troviamo in tantissime ricette e ormai è un po’ dappertutto, anche se non è prodotto alimentare che nasce propriamente in Italia. L’avocado viene importato dal Centro America e dal Messico. Si tratta infatti di un vegetale esotico, diventato però negli ultimi anni un ingrediente fondamentale di tante insalate, toast, poke, salse, mousse e quant’altro.

In particolar modo le diete chetogeniche, o iper proteiche lo inseriscono come elemento prezioso di ogni piano alimentare ed è considerato un super food, ovvero un alimento ricchissimo dal punto di vista nutrizionale e prezioso per il benessere di tutto il nostro corpo. A questo punto quindi è lecito chiedersi se faccia davvero bene o se invece è solo il prodotto di una delle ennesime mode alimentari. Scopriamo qual è la realtà e che cosa contiene esattamente un avocado.

L’avocado è ritenuto un ottimo cibo perché è ricco di grassi buoni ma è un alimento calorico. Considera che ogni 100 grammi di avocado contengono 160 calorie, di cui la maggior parte grassi, ovvero 15 grammi, una piccola porzione di proteine, ovvero 2 grammi, fibra alimentare, 7 grammi circa, e carboidrati, 9 grammi. Dunque in genere dovresti usarlo in sostituzione dell’olio d’oliva della margarina e del burro e non in aggiunta ad altri grassi di origine vegetale o animale.

A quanto pare non contiene però solo grassi buoni. La differenza la fa il fatto che ne contiene in grande quantità e dunque va a sopperire quelli cattivi. Inoltre contiene tantissimi minerali, vitamine e sostanze antiossidanti come la vitamina B, il betacarotene e la vitamina E e la luteina, che è molto utile per gli occhi e la vista.