Colesterolo, abbassalo con questo alimento: è molto sottovalutato

Con questo alimento potrai finalmente abbassare il colesterolo: ecco tutte le informazioni utili e di cosa si tratta nello specifico.

Quando si tratta di colesterolo è bene fare molta attenzione a controllarne i livelli nel sangue, con le analisi, e mantenersi nei limiti dei valori massimi. L’ipercolesterolemia, infatti, è un elevato fattore di rischio di malattie cardiovascolari. Come già sicuramente saprete. Pertanto è bene fare molta attenzione a mantenersi entro i livelli massimi.

L’ipercolesterolemia si verifica quando i livelli di colesterolo nel sangue superano i 240 mg/dl. Si tratta del livello dii guardia oltre il quale è necessario intervenire. Un valore alto può dipendere da vari fattori: genetici, perché l’organismo produce colesterolo da solo, ma soprattutto nelle società del benessere è dovuto ad alimentazione scorretta, ricca di grassi e zuccheri, vita sedentaria e mancanza di attività fisica, sovrappeso o obesità. Alcune malattie del metabolismo come il diabete, spesso dovute ai fattori appena elencati, sono associate all’ipercolesterolemia.

Per far scendere i suoi livelli è bene affidarsi al medico, che prescriverà una dieta, studiata misura da un dietologo o da un nutrizionista, attività fisica e in alcuni casi anche dei farmaci. Come avrete capito, l’alimentazione è fondamentale per tenere basso il colesterolo. Alcuni alimenti possono aiutare in questo senso. Uno in particolare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Colesterolo, abbassalo con questo alimento

Secondo recenti studi, un alimento efficace nel mantenere bassi i livelli di colesterolo sono i lupini. Questi piccoli legumi di colore giallo e con guscio trasparente, avrebbero delle ottime proprietà contro il colesterolo. I lupini sono prodotti dalla pianta Lupinus albus, lupino bianco, appartenente alla famiglia delle Fabaceae. I lupini sono i semi di questa pianta. Per essere commestibili vanno cotti e poi messi in salamoia, per questo sono molto saporiti.

Sono le sostanze nutritive contenute nei lupini a mantenere bassi i livelli di colesterolo nel sangue. In particolare gli acidi grassi polinsaturi Omega-3 e Omega-6 hanno queste proprietà. Acidi grassi che sono contenuti anche in tanti altri alimenti, come il pesce, i semi l’olio di semi di lino, i semi e l’olio di semi di girasole, arachidi e pinoli. Dunque, non solo lupini, anche altri alimenti con le stesse proprietà vanno integrati nella dieta. I legumi in genere, oltre ai lupini, sono particolarmente indicati. Tra l’altro aiutano anche a mantenere bassi i livelli di glicemia nel sangue, dunque sono ottimi per la prevenzione del diabete.