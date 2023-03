Il trucchetto degli chef per pulire le cozze in meno di 5 minuti: basta usare questo oggetto semplicissimo

Come pulire velocemente le cozze? Con il trucco dello chef bastano davvero 5 minuti, provaci e non cambierai più metodo!

Le cozze, anche chiamate mitili, appartengono alla cosiddetta famiglia dei molluschi. Sono un ingrediente molto utilizzato in cucina per la preparazione di piatti diversi e tutti gustosi. Pensiamo alla classica zuppa di cozze che in periodo pasquale fa capolino sulle nostre tavole, o ancora un buon primo piatto a base di frutti di mare. Ma le cozze sono anche protagoniste di gustosissimi antipasti, le avete mai provate fritte? Sono deliziose!

Tuttavia, sebbene non manchino nel gusto, per poter mangiare le cozze in tutta sicurezza è necessario pulirle ad hoc affinché tutto lo sporco e le impurità vengano via. Mangiare le cozze sporche ci espone a considerevoli e gravi rischi, pertanto è bene fare molta attenzione alla loro pulizia. Ma questa volta l’asso nella manica è questo trucchetto messo in pratica anche dagli chef e che ci permette di poter pulire le cozze in soli 5 minuti. Vediamo come fare.

Come pulire velocemente le cozze: il trucco dello chef è geniale, impiegherai solamente 5 minuti

Cozze pronte all’uso in soli 5 minuti? Il trucco per pulirle velocemente è davvero semplice ed avremo bisogno di un semplice coltello ed una classica retina (una di quelle che solitamente adoperiamo per la pulizia delle stoviglie), ed il gioco è fatto. Insieme ad una manciata di sale che avremo diluito in una ciotola colma d’acqua così da provvedere a spurgare le cozze, potremo provvedere a pulirle alla perfezione. Ecco come procedere!

Quello che dobbiamo fare è riempire il lavello (pulito in precedenza) con acqua freddissima. Al suo interno aggiungiamo poi una manciata di sale e ci immergiamo le cozze fresche. Con l’aiuto di un coltello andiamo ad eliminare il cosiddetto ‘baffo’, quella sorta di peluria che ritroviamo sempre intorno alle cozze. Dopodiché, con l’aiuto di una retina andiamo a grattare la superfice del guscio per rimuovere tutte le impurità. Basteranno pochi secondi e le cozze saranno pulite e pronte all’uso! Dopo averle pulite correttamente, le immergiamo poi in una ciotola colma d’acqua all’interno della quale avremo aggiunto del sale, così le lasceremo spurgare. Dopodiché saranno pronte per essere cucinate.

Il metodo del sale grosso

Ma se cerchi un metodo più veloce che non ti faccia ‘sporcare le mani’, allora è questo il trucco che fa per te. In una busta resistente per alimenti aggiungi le cozze ed il sale grosso, una grossa manciata. Chiudi la busta praticando un nodo e provvedi a strofinare le cozze fra loro. L’azione del sale grosso ci permetterà di pulire le cozze in poche mosse. E tu conoscevi questi trucchi?