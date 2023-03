La crostata di mele turbo la fai in un lampo e stupisci tutti | Bella e buona: acquolina in bocca

Bella e buona, da acquolina in bocca: questa crostata di mele si prepara in una lampo e lascia tutti a bocca aperta!

I dolci alle mele hanno sempre una marcia in più, su questo siamo tutti d’accordo. Oggi, però, non vogliamo parlare della classica torta, che, per quanto deliziosa, a lungo andare può diventare un po’ noiosa. Prepariamo insieme, invece, questa crostata golosissima che fa venire l’acquolina in bocca: pronta in un lampo, che spettacolo!

Spesso e volentieri rinunciamo a realizzare i dolci a casa perché temiamo che i tempi di preparazione siano lunghi e i procedimenti complessi. Nel caso di questa i ricetta non avrete di che preoccuparvi: ve ne innamorerete per la sua semplicità!

Crostata di mele lampo: la ricetta golosissima che fa venire l’acquolina in bocca

Si tratta di una preparazione davvero facile facile che chiunque, anche chi non è proprio ferrato in cucina, può portare a termine senza troppa fatica. Sarà profumatissima e gustosa come quelle che di solito troviamo in pasticceria e non ne avremo mai abbastanza.

Tempo di preparazione: 20 minuti;

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti per la frolla:

1 uovo + 1 tuorlo;

180 grammi di farina;

100 grammi di zucchero;

60 grammi di burro.

Ingredienti per la crema:

Mezzo litro di latte;

3 tuorli;

30 grammi di amido di mais;

120 grammi di zucchero;

La buccia di un limone.

Altri ingredienti:

2 mele;

Zucchero di canna quanto basta;

Succo di mezzo limone;

1 pizzico di cannella.

Procedimento:

Andiamo subito a preparare la frolla così da lasciarla riposare in frigo il tempo necessario. In un recipiente riversiamo il burro appena morbido e uniamo lo zucchero. Iniziamo ad impastare e poi accorpiamo l’uovo, assorbendolo e il tuorlo. Aggiungiamo la farina e impastiamo fino a quando il panetto non sarà liscio ed elastico. Avvogliamo nella pellicola e mettiamo in frigo. Passiamo quindi alla crema. Portiamo il latte a bollore in un tegame insieme alla buccia del limone. Intanto, a parte, lavoriamo i tre tuorli con lo zucchero e l’amido di mais. Quando il latte è ormai bollente filtriamo e uniamo agli altri ingredienti. Torniamo sul fuoco e mescoliamo fino ad addensare, quindi spegniamo la fiamma e lasciamo raffreddare. Laviamo e sbucciamo le mele, tagliandole poi a spicchi non troppo doppi. Sistemiamo in una ciotola e copriamo con il succo di limone e un pizzico di cannella. Riprendiamo la frolla e stendiamola, adagiandola in uno stampo per crostate imburrato. Portiamo in forno a cuocere a 180 gradi per 10 minuti. Quando sarà quasi cotta tiriamo un attimo fuori dal forno e riempiamo con la crema pasticcera. Distribuiamo gli spicchi di mele sulla crema a formare la decorazione che preferiamo. Spolveriamo con lo zucchero di canna e riportiamo in forno per gli ultimi cinque minuti.

Una volta caramellate le mele spegniamo il forno e tiriamo fuori la crostata, lasciando raffreddare prima di tagliare. Eccezionale!