La variante golosissima del tiramisù: puoi prepararla per la festa del papà

Per la festa del papà prepara questa variante golosissima del tiramisù: si leccheranno davvero tutti i baffi, provare per credere.

C’è a chi piace la cucina tradizionale e c’è chi, invece, ama cucinare cose diverse dal solito, sperimentare nuove ricette e provare sapori completamente inediti. Se anche tu fai parte di questa ‘categoria’ di persone, allora non puoi assolutamente perderti questa variante golosissima del classico tiramisù. Tutti vanno matti per questo dolce, ma ti assicuriamo che altrettanto tantissimi saranno coloro che adoreranno questa novità appena l’asseggeranno.

Chi è che non adora il tiramisù? Dal sapore irresistibile, questo dolce permette di unire due mondi completamente distanti tra loro. Da una parte, infatti, c’è il caffè – e chi che non ne va matto – dall’altra, invece, ci sono il mascarpone, i savoiardi e la panna. Insomma, un mix davvero impressionante a cui non si può affatto dire no.

Se, però, ti dicessimo che oltre alla ricetta classica del tiramisù ne esiste un’altra ugualmente invitante e gustosissima? Continua a leggere l’articolo, ti assicuriamo che resterai completamente senza parole.

Questa variante del tiramisù farà gola a chiunque: preparala anche tu, si leccheranno tutti i baffi

Mancano pochissimi giorni alla festa di tutti i papà, ma sappi che se hai davvero intenzione di stupire il tuo non puoi assolutamente perderti questa gustosa ricetta. Almeno per ora, abbandona l’idea di preparare la classica zeppola di San Giuseppe ed inizia a prendere in considerazione la possibilità di cucinare un dolce altrettanto gustoso ma veramente inedito. Parliamo del tiramisù, come dicevamo poco fa, però non della variante semplice, ma di quella al cioccolato. Davvero incredibile, non trovi?

Con questo tiramisù al cioccolato farai contenti davvero tutti. Non solo il tuo papà impazzirà di gioia per la dolce attenzione che gli hai riservato, ma anche i più piccoli ne usciranno completamente matti. A questo punto, scopriamo insieme quali sono gli ingredienti che ti occorrono e qual è il procedimento da seguire.

400 g di mascarpone

150 ml di panna da montare

350 ml di caffè

150 g di crema di nocciole

2 bicchiere di acqua

300 gdi savoiardi o qualsiasi altro tipo di biscotto secco.

Preso tutto l’occorrente, non devi fare altro che mettere in pratica i seguenti passaggi:

In una ciotolina, unisci il mascarpone alla crema di nocciole e mescola fino a fare amalgamare perfettamente i due ingredienti; Raggiunta una buona consistenza di color marroncino, aggiungi la panna e monta tutto; Nel frattempo, in una ciotolina a parte, mescola insieme caffè e acqua fredda ed inizia a inzuppare i tuoi savoiardi; In una teglia di vetro, copri completamente il fondo con la crema a mascarpone, poi inizia a fare la prima base di savoiardi, non dimenticando di bagnarli prima nel caffè, Fatto questo primo step, copri i tuoi primi biscotti con la crema, poi ripeti l’operazione fino a quando hai gli ingredienti a disposizione; Chiudi l’ultimo strato con la crema al mascarpone ed abbelliscilo come vuoi.

Ecco fatto, il tuo dolce è pronto. Preparalo per qualsiasi occorrenza tu voglia e ti assicuriamo che gli applausi sono garantiti.