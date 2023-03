Regala una cravatta dolce al tuo papà, è il dolce perfetto per la sua festa

Il 19 marzo è la Festa del papà, perché non regalargli una cravatta dolce assolutamente irresistibile? È il dessert giusto per festeggiarlo.

Tra pochissimo sarà la Festa del Papà: hai già pensato a che cosa regalargli? Lascia perdere le solite t-shirt, i classici oggetti elettronici o l’ennesima bottiglia di vino. Per farlo davvero contento non c’è modo migliore che preparargli questa deliziosa cravatta dolce. Quando la assaggerà resterà di sicuro senza parole talmente è buona. Un vero capolavoro di gusto.

Facile e veloce da realizzare sarà il regalo giusto per festeggiarlo insieme a tutta la famiglia. Inoltre, si tratta di un dessert che piacerà di sicuro a tutti, sia ai più grandi che ai più piccini. Ma ora bando alle ciance e vediamo subito come prepararlo con le proprie mani. Risultato eccezionale!

Regala una cravatta dolce al tuo papà: è perfetta per la sua festa!

Se ancora non hai pensato a che cosa regalare all’uomo della tua vita per la Festa del papà sei capitata nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi andremo a svelarti una ricetta facile facile che conquisterà di sicuro tutti. Sia gli adulti che i bambini. Qual è, infatti, il modo migliore per celebrare il papà se non con una cravatta dolce fatta in casa? Prepararla è davvero semplicissimo. Per prima cosa, dovrai procurarti tutto il necessario.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

200 millilitri di panna vegetale zuccherata

125 grammi di yogurt bianco

120 grammi di crema spalmabile alla nocciola

frutti di bosco

zucchero a velo

Preparazione

Se sei arrivata fin qui a leggere il nostro articolo di oggi allora vuol dire che anche tu stai cercando l’idea giusta per la Festa del papà. Vedrai, con questo dolce non avrai più nulla di cui preoccuparti perché quando lo assaggerà ti chiederà di sicuro il bis. Provare per credere! Ad ogni modo, per cominciare stendi la pasta sfoglia e ricava con l’aiuto di un coltello due cravatte. Elimina la pasta in eccesso e stendi le cravatte su una teglia ricoperta con della carta da forno. Spolvera la superficie con dello zucchero a velo ed inforna a 190 gradi per circa 15 minuti. Nel frattempo, prepara la crema allo yogurt cominciando a montare la panna con delle fruste elettriche. Aggiungi, quindi, lo yogurt e mescola il tutto delicatamente. A questo punto, tira fuori le cravatte dal forno e lasciale raffreddare. Dopodiché, metti la crema appena preparata in una sac à poche ed usala per coprire una sagoma con dei graziosi ciuffetti. Prendi poi l’altra cravatta e ricoprila con la crema spalmabile alla nocciola. Unisci le due sagome e decora la superficie con qualche ciuffo di panna e i frutti di bosco ed il gioco è fatto.

Il consiglio extra: noi abbiamo deciso di usare la crema alla nocciola, ma tu puoi personalizzare la ricetta in base ai gusti di papà. Per esempio, puoi sostituirla con della crema pasticcera oppure con della confettura. Non hai che l’imbarazzo della scelta. In alternativa puoi anche provare questo dessert: fenomenale!