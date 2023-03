Rimanere incinta: i nuovissimi trucchi svelati dalla scienza e cosa evitare

Desideri una gravidanza ma ancora non arriva? Ecco dei piccoli consigli per rimanere incinta senza alcuna difficoltà.

Nella maggior parte delle copie è davvero forte il desiderio di diventare genitori, soprattutto quando una possibile gravidanza arriva a completare la famiglia e a dare vita a quell’immagine di felicità che si è sempre avuta bene in mente.

Nonostante sia una tra le cose più naturali di questo mondo, per molte donne non sempre sarà facile riuscire a restare incinta, soprattutto nel caso in cui esistano patologie particolari che impediscono la normale fecondazione. In questi casi, dopo aver consultato gli esperti del settore ed essersi accertati se effettivamente ci sono problemi e la loro natura, si potranno successivamente iniziare vari percorsi affinché si possa finalmente avere una gravidanza. Percorsi che sicuramente non sempre saranno facili, ma che porteranno ad una delle gioie più belle della vita.

I consigli per cercare di rimanere incinta senza troppe difficoltà: ecco cosa fare nello specifico

Nonostante molto spesso sia un desiderio che va al di là di ogni altra cosa e senza alcun problema accertato, restare incinta non è poi così facile come dovrebbe. Possono passare settimane, mesi o addirittura anni senza che questo avvenga. In questi casi le domande che la coppia si porrà sono davvero tantissime, ma soprattutto prevarrà la paura di non riuscire mai a vedere avverato questo sogno. Quando questo accade, la speranza non deve mai essere persa e con le dovute attenzioni tutto sarà possibile.

Prima di mostrare alcuni piccoli consigli per ‘facilitare’ l’arrivo di una gravidanza, ebbene capire che ogni persona è differente dall’altra e di conseguenza non è detto che le stesse cosa vadano bene per tutti. In ogni caso, laddove la situazione non dovesse sbloccarsi nel giro di poco, è assolutamente necessario indagare più a fondo. Una volta chiarito questo punto, ecco cosa fare se si cerca una gravidanza:

Aumentare la frequenza dei rapporti : è ovviamente chiaro, che avere rapporti, anche ogni giorno, aumenti notevolmente la possibilità di restare incinta. A patto che non diventi un obbligo, ma che resti sempre un momento d’amore e di passione;

Controllare l’ovulazione : la donna non è sempre fertile, ci saranno dei picchi massimi in cui la percentuale diventa molto più alta. Per capire il picco di ovulazione si dovranno controllare il muco cervicale, che aumenterà notevolmente in questa fase e la temperatura basale;

Dieta sana ed equilibrata : uno stile di vita sano, una buona qualità del sonno e anche una leggera attività fisica aiutano il corpo ad essere sempre in perfetta forma e di conseguenza anche le probabilità di restare incinta aumenteranno;

Fattore età : anche se la vita è cambiata e ogni cosa viene fatta in età avanzata rispetto ad un tempo, non si può di certo negare che più si andrà avanti negli anni e più le possibilità diminuiranno. Quindi, prima di decidere di rimandare o aspettare il momento adatto, non dimenticate questo fattore importante.

Detto questo, anche se spesso sono semplici frasi fatte, cercate di non farla diventare un’ossessione perché questo non gioverà a nessuno dei due.