Trovi capelli sparsi ovunque? Abbandona lo shampoo schiumoso: fai così

I capelli sono sparsi in ogni camera della casa? Lascia star l’utilizzo dello shampoo schiumoso, piuttosto segui questi consigli: utilissimi!

La primavera è una meravigliosa stagione, dove tutto sembra riprendere ‘a vivere’. La natura si risveglia, gli alberi fioriscono preparandosi a produrre frutti, gli uccellini cinguettano fuori dalle nostre finestre e le giornate diventano più lunghe e più calde. Anche noi sembriamo rinascere dalle ceneri come fenici, sentendoci pieni di energia. In questo periodo c’è però un piccolo-grande problema: la caduta dei capelli.

Come possiamo evitare che ce ne siano in grande quantità sparsi in ogni angolo della casa? Di certo non utilizzando uno shampoo schiumoso e seguendo alcuni consigli che vi daremo di seguito. Pronti a conoscerli?

I capelli sparsi per la casa non saranno più un problema: ecco come risolvere il tutto

Nonostante la primavera sia uno dei periodi più belli dell’anno, in cui siamo pervasi dalla voglia di far mille cose, ci sono dei piccoli problemini che dobbiamo affrontare. Non mancano le allergie (al polline, alla graminacee ed altre piante), non manca la sonnolenza, non manca lo stress e soprattutto non manca la caduta dei capelli. Questo è un fenomeno che si manifesta due volte l’anno: primavera ed autunno, ma che ci manda nello sconforto più totale. Da un momento all’altro vediamo ciocche di capelli in ogni angolo della casa e, nonostante conosciamo il motivo, iniziamo a spaventarci non poco. Come possiamo rimediare?

I modi per evitare di perdere una quantità assurda di capelli son molteplici e sono i seguenti:

Evitare shampoo shiumoso . A volte pensiamo che applicare uno shampoo, sui nostri capelli, che produca molta schiuma sia la soluzione ideale per la nostra cute. Secondo noi, in questo modo, possiamo rendere i capelli molto più puliti di quanto non lo siano già. In realtà non è così: questi agenti ‘chimici’ che ci sono al suo interno vanno solamente a peggiorare la situazione, rendendo la cute sensibile ed il capello fragile. Di lì a poco tenderà a spezzarsi e cader via in men che non si dica.

Ovviamente l’alimentazione è alla base di tutto: non si può avere una chioma folta e lucente se non si mangia nel modo corretto. Assumere integratori. Se poi, nonostante questi accorgimenti, i nostri capelli appaiono spenti e continuano a cadere, dobbiamo ricorrere agli integratori: biotina, cheratina, ferro e zinco son perfetti!

Insomma non dovete far altro che seguire piccolissimi consigli, che risulteranno essere molto utili!