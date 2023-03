Come pulire il box doccia, il rimedio casalingo: prova anche tu

Non sai come pulire il box doccia? Con questo rimedio casalingo sarà semplicissimo! Ecco cosa devi utilizzare per renderlo perfetto.

In inverno, così come in estate, la doccia viene utilizzata moltissimo nell’arco di una settimana. A causa dell’aumento delle bollette, poi, quest’anno non abbiamo neanche potuto sfruttare la vasca per farci un bel bagno caldo, ma siamo stati costretti a dover utilizzare la doccia. Il problema di quest’ultima è che viene pulita almeno una volta a settimana, momento in cui si riempie praticamente di calcare. Dunque come possiamo evitare che ciò accada?

Pulire il box doccia sarà davvero semplicissimo, mettendo in pratica un rimedio casalingo davvero efficace. Siete pronte a sapere di cosa si tratta? Vi salverà di certo!

Con questo rimedio casalingo super efficace il tuo box doccia splenderà come non mai

La doccia è una delle parti della casa più difficili da pulire e soprattutto più stancanti. Non tanto in inverno, quanto in estate, il numero di docce che facciamo in un giorno è molto elevato, soprattutto se consideriamo che in casa con noi vivono altre persone. Potremmo trascurare il suo lavaggio, occupandoci di essa solo una volta alla settimana, ma non sarebbe igienico e poi troveremmo il box doccia davvero inguardabile! La rovina dei sanitari, ed in questo caso anche della doccia, è sicuramente il calcare che tende a macchiare sia le mattonelle, che i vetri della cabina doccia, sia le fontane. Insomma, dobbiamo necessariamente pulirla dopo ogni doccia. Ma in che modo? Con un trucchetto davvero semplice e super efficace di cui vi parleremo di seguito.

Per realizzare questo trucchetto avremo bisogno di:

flacone spray

acqua

un tappo di Ace gentile

un panno in microfibra

Iniziamo mettendo in un flacone spray, abbastanza capiente, dell’acqua (circa metà bottiglia). Inseriamo al suo interno un tappino di Ace gentile (che può essere utilizzata anche per eliminare la polvere sui mobili), chiudiamo e agitiamo per bene in modo che il detersivo si sciolga per bene nell’acqua. A questo punto sciacquiamo sotto l’acqua corrente il panno in microfibra, per bagnarlo e renderlo umido. Spruzziamo su di esso il prodotto appena ottenuto e passiamolo sui vetri e sulle mattonelle della doccia e se vogliamo anche sulle fontane. Vedrete che apparirà splendente in men che non si dica.

Con questo trucchetto potrete anche evitare di pulire il box doccia ogni giorno, perché grazie all’azione pulente e sgrassante di Ace gentile, si creerà una ‘patina’ sulle mattonelle che tenderà a far scivolare via l’acqua.