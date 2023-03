Sei in partenza per un viaggio? L’app da scaricare assolutamente: ti porterà ovunque

Una app che racconta ai social, con un video suggestivo, il tuo prossimo viaggio. Tutti potranno sapere in anticipo la tua prossima meta.

Pianificare una vacanza o partire per un viaggio di lavoro? Se vuoi pubblicarlo sui social media, se vuoi farlo sapere ai tuoi followers, se desideri metterlo in risalto, c’è una nuova app ti consente di trasformare i tuoi viaggi in video divertenti e condivisibili.

Le app di social media hanno invaso le nostre vite. Che si tratti di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok o Snapchat, non mancano le app per chattare con gli amici e scoprire così cosa stanno facendo tutti i tuoi follower. Travel Boast ha pensato bene di unire i due mondi: e così è nata una app strettamente legata alla promozione social, in grado anche di raccontare al web la prossima vacanza dei tuoi sogni. Se ti piacciono i social media ma sei stanco delle solite vecchie app, il 2022, non c’è che dire, è stato un anno fantastico per nuove e innovative app social.

Ad esempio, Locket Widget è stato lanciato a gennaio come un modo per pubblicare immagini direttamente sulle schermate iniziali dei tuoi amici. Anche Spam App ha debuttato all’inizio del 2022 come alternativa rilassata a Snapchat. All’elenco delle app diventate virali per smartphone si aggiunge la grande novità di Travel Boast. L’idea alla base di Travel Boast è piuttosto semplice. Gli utenti immettono una posizione iniziale, una posizione finale e il percorso verso la destinazione.

Ecco la app che racconta ai social, con un video suggestivo, il tuo prossimo viaggio: fallo sapere a tutti

Travel Boast utilizza questi dati per creare un breve video di viaggio “su una mappa animata in stile Indiana Jones”. Che tu stia facendo un viaggio in famiglia, volando in un altro paese o andando a una convention di affari, è un modo divertente per mostrare ai tuoi amici/follower dove stai andando.

Travel Boast è stato rilasciato per la prima volta nel 2019, ma è stato solo a marzo 2022 che è diventato virale. Al momento Travel Boast è la quarta migliore app gratuita su App Store e la terza app per foto/video. Non ti dirà che albergo scegliere, non ti indicherà il prezzo più conveniente del volo, a questo ci pensano di certo altri competitor. Travel Boast non fa altro che trasformare in un video divertente, da condividere con i tuoi followers, il tuo prossimo viaggio, mettendo tutti al corrente della tua futura destinazione.

Vuoi cominciare a usare Travel Boast? Apri l’App Store sul tuo iPhone, tocca il pulsante “Cerca” nell’angolo in basso a destra, cerca “Travel Boast” e scarica l’app con l’icona di un aeroplano giallo su sfondo blu e bianco. All’apertura di Travel Boast per la prima volta, l’app guida gli utenti attraverso un breve tutorial.

Segui questo video passo passo, ti spiegherà tutto, fonte tik tok.

Tocca il pulsante “Punto di partenza” nell’angolo in alto a sinistra per inserire la posizione di partenza. Può essere un paese, uno stato, una città o un indirizzo specifico. Tocca il pulsante “Destinazione” e inserisci il luogo verso cui ti recherai. Travel Boast inizialmente crea una linea retta tra le due località. Tuttavia, puoi trascinare il dito sulla linea per modificarne la forma e mostrare il percorso effettivo che stai percorrendo.

Puoi anche tenere premuta l’icona dell’auto per cambiare il modello dell’auto, aggiungere un effetto e aggiungere annotazioni facoltative. Tocca l’icona della freccia nell’angolo in alto a sinistra per tornare alla mappa e, quando sei pronto, tocca l’icona di riproduzione nella parte inferiore dello schermo per vedere come appare il tuo video Travel Boast. Davvero divertente innovativo non c’è dubbio!