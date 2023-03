Se trovi questi insetti nel tuo armadio, scappa subito: infestano tutta casa nel giro di poco tempo. Massima attenzione

Possono essere un problema serio. Se trovi questi insetti nel tuo armadio utilizza questa soluzione per evitare che infestino la casa

La cura della propria casa non riguarda solo l’arredamento o la scelta dei materiali, ma anche la pulizia e la protezione da agenti esterni.

Non è raro che insetti o animaletti finiscano in casa, ma se ci sono alcuni che sembrano essersi stabiliti, è meglio prestare attenzione e prendere seri provvedimenti. In questo articolo scoprirai quali sono gli ospiti indesiderati più comuni nelle case e come scongiurare la loro presenza. Leggi ancora per scoprirlo!

Se hai questi insetti nell’armadio fai così

Avere degli insetti in casa può essere molto frustrante, specialmente quando si tratta di una vera e propria infestazione. Tra tutti gli ospiti indesiderati, ce n’è uno in particolare che preoccupa moltissimo: il cosiddetto “ceditore di malattie”. Si tratta di un insetto che, se presente in casa, può rappresentare un serio rischio per la salute dei suoi abitanti. Nel resto dell’articolo vedremo di quale insetto si tratta e quali sono i metodi più efficaci per scongiurarne la presenza.

L’insetto di cui stiamo parlando è il famoso pesciolino d’argento, noto anche con nomi come pesciolino della polvere, dell’amido o del bagno. Questi insetti sono sinantropici, il che significa che sono soliti vivere in ambienti umani e preferiscono le zone umide e anguste. Sono riconoscibili dal loro tipico colore argentato e dalle antenne. Sebbene si nutrano principalmente di amidi e zuccheri, possono alimentarsi anche di carta, colla, agenti sintetici e tessuti di vario tipo. Questi insetti sono prolifici, longevi e molto resistenti, il che rende difficile debellarli. Ma ci sono alcuni modi davvero molto efficaci.

Per prevenire la proliferazione dei pesciolini d’argento, è importante mantenere la casa in buone condizioni di igiene e asciutta, evitando di lasciare briciole e residui di cibo in giro. Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione ai tessuti, poiché questi insetti si nutrono di quasi ogni forma di tessuto, dai vestiti alle lenzuola. Per rimuovere lo sporco e prevenire la comparsa di questi insetti, è possibile utilizzare l’aspirapolvere, in particolare negli angoli della casa e tra i battiscopa. Inoltre, l’uso di oli essenziali come lavanda, menta piperita, citronella e alloro può tenere i pesciolini d’argento lontani. Ovviamente, non c’è una ricetta unica, in quanto l’intervento necessario dipenderà molto dal livello di avanzamento della contaminazione. Tuttavia, agire in maniera preventiva è fondamentale e ti aiuterà moltissimo a risolvere il problema.