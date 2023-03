Sono questi i 3 alimenti della felicità: inseriscili nella dieta e fatti travolgere dalla gioia

Sai che esistono degli alimenti in grado di donarti felicità? Se li inserisci nella tua dieta, riuscirai ad essere travolto dalla gioia.

Il 20 Marzo è stata celebrata, in tutto il mondo, la giornata della felicità, istituita qualche anno fa dall’ONU. In seguito alla pandemia, era giusto dedicare a questo ‘sentimento’ un giorno ben preciso per celebrarlo (anche se andrebbe celebrato sempre). Un giorno in cui si è ‘obbligati’ ad essere felici o a svolgere un’attività che ci renda tali. Per essere felici sicuramente bisogna svolgere molte attività, stare con chi si ama e ci fa bene al cuore, ma soprattutto mangiare.

Ebbene sì, ci sono alcuni cibi che son considerati alimenti della felicità. Oggi ne vedremo in particolare 3 che possono stravolgere la nostra vita e soprattutto donare alla nostra giornata un tocco di felicità in più. Vediamoli insieme di seguito.

Gli alimenti della felicità: ecco cosa non può assolutamente mancare nella tua alimentazione

Sappiamo bene che essere felici, al giorno d’oggi, non è sempre così semplice come immaginiamo. Gli impegni che dobbiamo portare a termine, il lavoro, lo stress delle commissioni da svolgere fuori casa, ci fanno arrivare a sera così stanchi da non riuscire a cacciar fuori neanche mezzo sorriso. Ma non dovrebbe essere così! Si dovrebbe invece cercare di essere felici sempre. Una cosa che può aiutare la nostra felicità è sicuramente il cibo, ed in particolare alcuni alimenti che son considerati ‘perfetti’ per il nostro buon umore.

Gli alimenti di cui vogliamo parlarvi oggi, che son in particolare 3, sono pieni di triptofano che è un amminoacido indispensabile per la sintesi della serotonina, che sappiamo essere l’ormone della felicità. Ad esso si aggiungono poi lo zinco, il potassio, il magnesio e la vitamina B12 e D. Di quali cibi si tratta?