I 10 sbagli più gravi quando ci si trucca: tu quanti ne sapevi? Evitali assolutamente

Sapevi che esistono dieci errori che purtroppo vengono commessi molto frequentemente quando ci si trucca? Ecco di cosa si tratta.

Molte persone, specie donne, utilizzano il make up quotidianamente, mettendo in pratica un vero e proprio rituale di bellezza e di relax. Gli effetti di questa consuetudine estetica sono noti, truccarsi rende immediatamente più sicuri di se stessi, migliorando nettamente lo svolgimento delle attività quotidiane.

Coloro che possiedono infatti fiducia nelle proprie capacità, risultano essere più produttivi sul lavoro, più socievoli ed aperti alle relazioni con gli altri. Con l’avvento dei social poi, le tecniche per migliorare le proprie abilità nel trucco sono a disposizione di tutti, nessuno può dire di non avere gli strumenti adatti per prendersi cura del proprio benessere e della propria immagine. Eppure, nonostante ciò vi sono tantissime persone che commettono degli errori gravi quando si truccano, falle che possono costare caro alla pelle, sia in termini di salute che di bellezza. E tu, li conosci? Ne sono principalmente 10 e sono tra i più comuni.

I dieci errori più comuni che si commettono quando ci si trucca

Truccarsi fa bene, soprattutto sul versante psicologico. Gli appassionati del make infatti, ammettono di sentirsi meglio, di godere di una maggiore produttività e relazioni sociali più soddisfacenti. Ma, ci sono 10 errori che frequentemente vengono commessi in modo ripetuto. Leggi quanto segue e scopri se ne commetti uno o più di uno.

Ecco quali soni i 10 errori più comuni che commetti quando ti trucchi:

Non mettere una buona crema idratante prima di procedere con il make up; Non rimuovere il trucco prima di andare a dormire; Non applicare una crema solare protettiva prima del trucco; Trascurare la pulizia di spugnette e pennelli; Utilizzare prodotti non consoni per la propria pelle; Non purificare la pelle prima del trucco; Portare spesso le mani al viso (il rischio di infezioni è alto); Non usare trucchi di qualità; Non riporre il trucco in un posto accurato; Non tenere in considerazione la propria struttura facciale.

Proprio in relazione all’ultimo punto, è importante aggiungere che un make up che sia realmente in grado di migliorare l’aspetto del viso è quello “studiato” sulle proprie caratteristiche facciali. Non esiste trucco che si adatti ad ogni viso, ciascuno ha le proprie peculiarità e tenerne conto ti permetterà di ottenere un trucco perfetto e senza sbavature.