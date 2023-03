Le donne e il parto, vari modi possibili per dare alla luce un bimbo: c’è anche la ruota

Sapevi che esistono delle posizioni indicate per favorire il parto? Ascolta il tuo corpo e scegli quella che preferisci.

L’essere mamma è il sogno della maggior parte delle donne, un percorso non sempre facile e che sarà spesso condizionato da sentimenti ed emozioni contrastanti. Ci saranno giorni dove tutto sembrerà più facile ed altri dove ogni cosa diventerà come una montagna insormontabile. Nulla di cui preoccuparsi anzi, è normale amministrazione questo continuo alternarsi di umori.

Dopo 9 mesi, anche piuttosto impegnativi arriverà il momento del parto e anche in questo caso quello che si proverà sarà molto altalenante. Da un lato non si vedrà l’ora di avere il proprio figlio tra le braccia, dall’altra ci sarà la paura di non essere in grado di partorire in modo naturale, di provare dolore e di non farcela. Preoccupazioni del tutto normali, soprattutto per chi si trova a vivere quest’esperienza per la prima volta.

Desideri un parto meno doloroso? Con queste posizioni potrai aiutarti nei momenti più difficili

Molto spesso è proprio la paura di soffrire a spingere molte donne ad arrivare già fortemente provate, perché diciamoci la verità desiderare un parto senza dolore è senza dubbio il sogno di ognuna di voi. Eppure, sarà proprio questo dolore a dare la forza necessaria per arrivare fino in fondo, seppur stremate, ma con la consapevolezza di avercela fatta. Detto questo, c’è una cosa molto importante da sapere, ossia che esistono delle posizioni e dei modi di partorire che assecondano il dolore e aiuteranno a soffrire molto di meno.

Il parto è un momento stravolgente per ogni donna, che proverà dolori e sensazioni mai sentiti fino ad ora. Vedrà il suo corpo prepararsi per accogliere la nuova vita e che parlerà per lei. Ecco, sarà proprio questo che si dovrà fare durante il travaglio: ascoltare e assecondare il proprio corpo aiuterà ad avere un parto meno doloroso e faticoso.

Questa è proprio una delle prime cose che viene detta durante il corso preparto e che aiuterà tantissimo anche in quei momento dove si crederà di non farcela. Proprio per questo, esistono delle posizioni e degli strumenti studiati proprio per favorire il parto. Vediamo nello specifico quali sono:

Ruota : detta così potrebbe sembrare uno strumento di tortura ed invece è perfetta per garantire alla donna il massimo del comfort e della sicurezza. Composta da tre elementi: una struttura metallica a doppia spirale, un sedile e due forze motrici. Ci saranno vari gradi d’inclinazione, che asseconderanno il corpo e favoriranno un parto più veloce; Sgabello svedese : È un seggiolino imbottito privo di schienale e aperto sul davanti, che offre sostegno e favorisce la mobilità della zona pelvica. La futura mamma si troverà in posizione accovacciata e con i piedi per terra, sfruttando al meglio la forza di gravità, agevolando la distensione del perineo e la naturale discesa del bambino lungo il canale del parto; Parto in acqua : una delle esperienze più belle che la donna possa scegliere di vivere durante il parto. Immersa in una vasca con acqua a 37°. Questo calore agisce sul sistema nervoso parasimpatico agevolandone il rilassamento, la dilatazione sarà più veloce e meno dolorosa.

Ovviamente ogni donna e a se, così come ogni parto e quindi non è detto che tutto funzioni per tutte, in ogni caso ascoltare il proprio corpo ed assecondarlo è la prima cosa che aiuterà ad avere un parto perfetto.