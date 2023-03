Sai a cosa serve quell’occhiello sul tagliere? Dopo che lo avrai scoperto non smetterai più di usarlo

Lo sai davvero a cosa serve la parte forata di un tagliere, ovvero il cosiddetto occhiello? La risposta non è banale e ti sorprenderà.

Molte persone credono che i fori e le scanalature nei taglieri siano stati creati per una semplice decorazione e che non abbiano chissà quale funzione. Altri pensano che i buchi aiutino a catturare il cibo che cade dalla tavola: questo potrebbe ridurre la quantità di cibo che va a finire nel lavandino. Siamo sicuri che siano davvero le risposte esatte? Qual è la vera ragione dei piccoli fori e scanalature nei taglieri di legno così comuni nelle cucine delle nostre tradizioni regionali? Te lo sei mai chiesto?

I taglieri aiutano chef, addetti alla ristorazione e non professionisti a preparare il cibo in grande sicurezza. Di solito sono realizzati con un materiale durevole come il legno (sono quelli adatti alle famiglie, anche se usati ancora dai professionisti) o come la plastica (sono quelli riconosciuti ufficialmente dalle normative sanitarie e hanno colori differenti a seconda dell’alimento usato). Si rivelano fondamentali per tagliare carne, pesce o verdure.

Alcuni taglieri hanno due tipi di fori. Un piccolo foro rotondo e un foro rettangolare che si trovano all’estremità del tagliere. Puoi usare il piccolo foro per appendere il tagliere dopo averlo usato. Il foro rettangolare sul tagliere invece ha due funzioni specifiche molto importanti che non tutti conoscono.

Sai a cosa serve l’occhiello sul tagliere? Ecco la risposta che non ti aspettavi

Il primo scopo è quello di fungere da maniglia, e l’altro è quello di aiutare il cibo sminuzzato ad avere un passaggio veloce e rapido per finire nella pentola. In questo caso, quindi, il foro serve da passaggio dal tagliere al tegame. Alcune persone pensano che quest’ultima idea del rettangolare sia folle o banale, ma se ci fate caso funziona davvero.

Il tagliere ha anche scanalature. Queste ultime aiutano a liberare il cibo dalla tavola. Quando tagli o affetti il cibo, le scanalature intrappolano succhi, oli e altri pezzetti di cibo. Tutto questo ti consente di evitare di sporcare il piano di lavoro e impedisce al cibo di attaccarsi alla tavola e diventare difficile da pulire. Esistono diversi tipi di taglieri e ognuno ha i suoi vantaggi specifici. Ecco i tipi più comuni di taglieri e alcuni dei motivi per cui potresti potresti volerli utilizzare.

Taglieri Di Legno. I taglieri in legno sono quelli tradizionali: e di solito sono realizzati in legno duro. Sono molto resistenti e possono durare a lungo, rendendoli un’ottima scelta da usare per molto tempo. Sono inoltre disponibili in varie forme e dimensioni, rendendo facile trovarne uno adatto alle tue esigenze. Da alcuni anni le norme sanitarie italiane li sconsigliano vivamente nei ristoranti, perché potrebbero rilasciare schegge di legno nei cibi. Sono invece apprezzatissimi dalle famiglie. La presenza di utensili in legno, come mestoli o gli stessi taglieri, rimane una questione molto dibattuta. La legge in Italia non li vieta in modo esplicito, questo sia chiaro: ma si tratta di un materiale difficile da pulire perfettamente, e quindi sconsigliato per il contatto con gli alimenti.

Taglieri di plastica. I taglieri in plastica sono un’ottima opzione se stai cercando qualcosa di leggero e facile da maneggiare. Hanno anche una superficie antiscivolo, adatta alla sicurezza alimentare. Nelle attività ristorative sono divisi per colore: rosso (carni crude), blu (pesce), bianco (pane), verde (ortaggi), giallo (carne cotta).

Ecco un video esplicativo che illustra con precisione la funzione dei fori in un tagliere, fonte tik tok @rimednaturali.

Adesso che hai capito a cosa serve l’occhiello sul tagliere che usi ogni giorno in casa, siamo certi che non lo guarderai mai più con gli stessi occhi anzi, non vedrai l’ora di provare anche tu questo geniale trucchetto.