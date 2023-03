Seggiolino auto: attenzione alla nuova normativa e alle multe | Fino a che età

La normativa sul seggiolino auto cambia e si fa più stringente, con nuove regole in base all’età. Massima attenzione per tutti coloro che viaggiano a bordo con bambini, le multe sono salatissime.

Il seggiolino auto è obbligatorio per i bambini ma le regole di utilizzo vengono aggiornate per tutelare al meglio la sicurezza dei piccoli viaggiatori e anche per consentire di spostarsi in modo corretto evitando problemi in caso di incidente.

Le conseguenze per la salute possono essere molto gravi perché i bambini non hanno la capacità di tutelarsi adeguatamente quindi, oltre ad un obbligo previsto dalla legge, è fondamentale utilizzarlo sempre anche per spostamenti brevi.

Seggiolino auto: cosa dice la normativa

I seggiolini per bambini sono diversi e variano in base all’età, ci sono quelli per bambini molto piccoli e quelli destinati a bambini fino ai 12 anni di età. È indispensabile acquistare prodotti omologati con sistemi di ritenuta che siano studiati per quel peso e quell’altezza. Il Codice della Strada dispone i nuovi requisiti necessari: seggiolino fino ai 12 anni di età, seggiolino fino a 1.50 di altezza e seggiolino fino a 18 chili di peso. I bambini che hanno meno di 3 anni, va ricordato, non possono viaggiare nel sedile anteriore, devono stare su quello posteriore.

La normativa approfondisce anche i criteri da rispettare ovvero l’omologazione richiesta che è la Ece r44 e la iSize. Oltre alla questione degli incidenti, viaggiare con un seggiolino non omologato può portare ad una multa da 83 a 332 euro con una decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, in caso di recidiva nei due anni anche alla sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. I seggiolini devono anche avere il dispositivo anti abbandono per evitare di lasciare in auto bambini al di sotto dei 4 anni di età.

I bambini oltre i 12 anni alti almeno 1.50 possono viaggiare senza seggiolino ma con le cinture di sicurezza, oltre i 18 kg oppure oltre il metro e cinquanta anche al di sotto dei 12 anni è possibile usare un adattatore invece di un seggiolino auto. Esistono prodotti che vanno dalla nascita fino ai 13 kg, altri fino ai 18 kg quindi si possono modificare e usare per tutta la durata e altri che sono pensati per uno specifico tempo quindi in base alla crescita e l’età. Ci sono poi quelli strutturati in base all’altezza, quindi bisogna scegliere con cura.

Tutto questo è fondamentale, gli incidenti con bambini in auto possono causare nel 90% dei casi lesioni gravi, c’è il 70% di rischio di morte per bambini al di sotto di 1 anno di età e 50% per bambini tra 1 e 4 anni quindi è importante sempre usare il seggiolino.