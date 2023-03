Arriva il cambio di stagione: ti svelo come lavare il piumone senza rovinarlo, non sprecare soldi in lavanderia

Pronta al cambio di stagione? E’ il momento di lavare il tuo piumone e riporlo. Puoi farlo da sola, senza sprecare soldi di lavanderia.

E’ il momento del fatidico cambio di stagione. Comincia a far caldo, la sera si può anche dormire con coperte più leggere, il piumone davvero, tra qualche settimana, non ti servirà più, almeno fino al prossimo inverno. Magari puoi cominciare dal tuo, da quello della tua stanza, lasciando un altro po’ i tuoi bambini al caldo per qualche altra settimana.

Non aspettare, non rischiare, se non lavi il tuo piumone da tempo, di rovinarlo con macchie che magari sarà davvero difficile eliminare. Lo sai che puoi lavare da sola il tuo piumone, in lavatrice oppure addirittura a mano? Ovviamente con le dovute accortezze, sarai in grado di risparmiare sulle spese della lavanderia. Ecco i consigli utili per salvaguardare il portafoglio e per ritrovarti, alla fine di settembre, piumoni puliti, profumati, pronti a tenerci al caldo con l’arrivo del nuovo freddo, proprio quando i tuoi figli ricominceranno la scuola.

Mentre le federe dei cuscini, lo sai bene, devono essere lavate regolarmente (poiché la federa viene a contatto con la pelle), un piumone, piccolo o grande che sia, non ha bisogno di essere lavato così spesso. A volte, tuttavia, sporco e polvere possono rimanere intrappolati all’interno di un piumone.

Cambio di stagione alle porte: ecco come lavare il tuo piumone in casa

Se è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che il piumone è stato lavato (o se il piumone non è mai stato lavato ) . . . fai riferimento a questi passaggi per come lavare un piumone! Non te ne pentirai, il risultato sarà eccellente.

Lavare il piumone in lavatrice. Seguire sempre le istruzioni per la cura del tuo tessuto sull’etichetta; leggile con attenzione. La prima cosa da ricordare? È una buona idea evitare l’impostazione di calore più alta su una lavatrice o un’asciugatrice. La scelta o meno di utilizzare acqua calda (rispetto a quella fredda) dipenderà dai materiali del piumino e dalle istruzioni per la cura.

Se le istruzioni non specificano e non sei sicuro della qualità del materiale, vai con calma. Il calore eccessivo potrebbe portare a restringimento, sbiadimento del colore e disfacimento. Ricorda anche: quando metti la trapunta stesso nella macchina, assicurati di stenderla uniformemente per evitare grovigli e aiutare a distribuire il detersivo e l’acqua. Lava sempre la coperta da sola (non mischiare vestiti o lenzuola). Usa il detersivo liquido. Evitare detersivi con candeggina, ammorbidenti o soluzioni per ravvivare i colori; la candeggina danneggerà il colore.

Temperature delicate e detersivi di qualità: il risultato sarà eccellente ed il piumone sarà perfetto

Quando si tratta di asciugare il piumone in asciugatrice, selezionare un ciclo delicato a bassa temperatura. Assicurati che la trapunta sia ben asciutta; se è ancora bagnata quando il ciclo è terminato, rimettila per un altro ciclo (o due, se necessario). Riporre un piumino umido o parzialmente bagnato in una grande asciugamano favorisce per la crescita di muffe e funghi, quindi assicurati sempre che sia asciutto, in modo uniforme!

Lavare il piumone a mano. Puoi lavare il tuo piumone nella vasca da bagno, sarà di certo un po’ piu faticoso, ma siamo certi ci riuscirai. Per lavare il piumone nella vasca da bagno la prima operazione da compiere consiste nel riempirla d’acqua calda per metà o per 3/4, a seconda della capienza. A questo punto, non dovrai far altro che aggiungere un paio di misurini di un efficace detergente da bucato (meglio se utilizzi quello apposta per capi delicati) e smuovere con le mani l’acqua, in modo da distribuire il sapone in modo omogeneo.

Affinché si riesca a lavare la trapunta davvero bene, questa deve essere completamente sommerso dall’acqua tiepida se noti che emerge, apri il rubinetto e lascia scorrere l’acqua finché tutto la coperta non ne sarà sommersa. Se sei di fronte a macchie persistenti, tratta l’area con uno smacchiatore sicuro per il tessuto. Lascia che la soluzione si impregni per alcuni minuti, quindi risciacqua con acqua fredda e ripeti finché la macchia non scompare. Alla fine di tutto metti il piumone ad asciugare all’aria sotto un bel sole tiepido.