Gwyneth Paltrow, in cosa consiste la sua dieta Almond mom (e perché è stata tanto criticata)

Gwyneth Paltrow e la sua dieta discussa da “Almond Mom”: scopriamo in cosa consiste e perché il popolo del web l’ha presa di mira.

La popolare e bellissima attrice Gwyneth Paltrow è stata recentemente presa di mira, in modo feroce, dal popolo del web: è accaduto dopo aver condiviso il suo rigoroso e per la verità “poco comprensibile” regime di benessere, in un’intervista rilasciata per il podcast “The Art of Being Well”.

In un episodio condiviso lunedì scorso, la star ha dichiarato, senza mezzi termini, al conduttore Dr. Will Cole, di partecipare a quello che lei definisce un digiuno intermittente. Ovvero la Paltrow mangerebbe brodo di ossa, e seguirebbe una dieta con molte verdure. Ha anche fatto sapere che si allena per un’ora al giorno e usa una sauna a infrarossi per 30 minuti. La clip è diventata virale su TikTok dopo essere stata pubblicata martedì, ottenendo 2,9 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

Mentre la Paltrow ha difeso in un primo momento la sua routine alimentare, respingendo apertamente le critiche, successivamente, nelle sue storie di Instagram di venerdì, ha cercato di ammorbidire i toni, provando a spiegare ciò che le sta accadendo agli utenti dei social media si sono affrettati a considerarla come una “Almond Mum, ovvero mamma mandorla”.

Gwyneth Paltrow “etichettata” come una Almond Mom: ecco cosa significa e perché il web ce l’ha con lei

Siamo di fronte, con la Paltrow, all’ennesimo caso di una donna che sta perpetuando la “cultura della mamma mandorla”. Di cosa si tratta? Sebbene le origini del termine siano per lo più sconosciute, questo è diventato un modo per i TikToker del web di etichettare i genitori che condividono abitudini alimentari e sanitarie restrittive per i propri figli, senza di fatto pensare alla loro salute e alle esigenze legate alla loro crescita, ma soprattutto alle conseguenze negative che ne derivano. Il quadro è chiaro: attrici, donne, fissate con regimi alimentari rigidissimi che obbligano i propri figli a seguirle.

ùE inoltre siamo di fronte, secondo gli esperti, a pericolosi percorsi dietetici che nell’età dello sviluppo possono essere davvero deleteri. Gli utenti dei social media hanno presto iniziato a condividere storie sulle “mamme mandorla”, come la Paltrow, esempio di madri davvero “poco intelligenti” secondo la rete, e certamente attratte solo dall’esigenza di vedere i propri figli perfetti. Secondo i medici, secondo i nutrizionisti, siamo di fronte a casi di genitori che inculcano nozioni davvero dannose sul cibo: siamo davanti ad esempi che non andrebbero in alcun modo seguiti dalle mamme italiane.

La Paltrow si è rivolta ai social media per parlare in modo dettagliato della sua routine alimentare, raccontando ai suoi followers, su Instagram, che è vittima degli effetti del Long Covid e uno dei suoi sintomi include “livelli molto elevati di infiammazione nel suo corpo”. “Non vuole essere un consiglio per nessun altro”, ha chiarito. È solo quello che ha funzionato per me, e si è rivelato alla fine, nel mio caso, un regime alimentare molto potente dagli effetti davvero positivi. Questo non vuol dire che mangio così tutti i giorni. E comunque, mangio molto più del brodo di ossa e delle verdure”.