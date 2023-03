Picnic all’aperto a Pasquetta: se hai dei figli cambia tutto, a cosa devi fare attenzione

La Pasquetta è alle porte: il picnic è una consuetudine a cui non vuoi rinunciare. Ecco a cosa devi fare attenzione sei hai bambini.

La classica scampagnata, la gita fuori porta, il picnic di Pasquetta: lo stai già programmando, si avvicina, i tuoi bambini non vedono l’ora. Tuo marito e i suoi amici sanno già dove ordinare la carne migliore, lui da appassionato di barbecue non ci rinuncerà mai.

I tuoi figli, invece, sognano partite di calcio con porte improvvisate con gli amichetti di famiglia, mentre tu, da madre premurosa, ti stai già organizzando, e da giorni, appena hai un minuto libero, guardi i libri di ricette e consulti il web per cucinare qualcosa di insolito oltre ai tramezzini, alla frittata di pasta e a quell’insalata russa che i tuoi adorano tanto.

Il luogo adatto da scegliere, tempo permettendo, gli abiti giusti da far loro indossare, soprattutto le scarpe, il timore che qualche insetto possa pungerli e la necessità di portare sempre con te qualche medicinale per le emergenze, senza dimenticare cerotti e alcol per qualche sbucciatura dell’ultimo minuto, sperando che non accada nulla e che sia solo una giornata di sano divertimento prima che ricominci la scuola. Ecco alcuni consigli degli esperti che ti saranno davvero utili.

Picnic di Pasquetta: tutti i consigli utili se hai bambini

Scegliere sempre un luogo sicuro, non troppo isolato dal centro città. Non devi andare lontano per fare un bel picnic! Finché c’è spazio per sedersi, rilassarsi e giocare, puoi fare un picnic quasi ovunque! Se il tempo lo permette, scegli di fare un picnic nel tuo giardino o in quello del tuo vicino, camminare o andare in bicicletta in un parco del quartiere o persino nel tuo vialetto. Se il tempo ti ha bloccato dentro casa, fai il tuo picnic sul pavimento del soggiorno o della cucina. La fantasia non ti manca!

La cosa più importante da ricordare quando si sceglie un luogo per fare un picnic è scegliere uno spazio sicuro per i tuoi bambini, non lontano dal centro città. Non sai mai cosa potrebbe succedere, la puntura di un insetto, una caduta improvvisa, un malessere legato ad un eccesso di cibo. Non ti allontanare troppo se hai figli piccoli, questo può essere un consiglio davvero utile.

Se ti rechi in un parco vicino o in una pineta, assicurati che i bambini, se non ci sei tu, siano accompagnati da un adulto che li sorvegli e seguano un percorso noto e sicuro. Fai attenzione a ciò che ti circonda e scegli uno spazio libero dal traffico pedonale e a una distanza di sicurezza da qualsiasi strada.

La giusta alimentazione e occhio ai pericoli. A Pasquetta si sa, l’abbuffata è una tradizione, ma non esagerare con la quantità di cibo che prepari e soprattutto ricorda che sei i tuoi bambini sono piccoli, lo è anche il loro stomaco. Una indigestione è sempre dietro l’angolo. Prepara merende sane, come sai fare tu, non comprare tutto confezionato all’ultimo momento al bar di turno per mancanza di tempo o non portare cibi congelati da chissà quanto tempo. Evita di far bere loro bibite ghiacciate, rischierebbero una congestione. E soprattutto se tuo marito e i suoi amici si dedicano al barbecue, tienili lontani dal fuoco!