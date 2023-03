Quali scarpe indosseresti? La risposta ti dirà molto sul tuo conto

Test della personalità: osserva l’immagine e scegli le scarpe che più ti piacciono. La risposta ti svelerà come sei fatto veramente. Provaci anche tu, funziona davvero!

Probabilmente non ci avete mai pensato eppure le scarpe che indossiamo possono rivelarci molte cose sul nostro modo di essere. Ed è proprio quello che vogliamo dimostrarvi con questo incredibile test della personalità. Le donne vanno pazze per le scarpe e nel vostro armadio ci sarà sicuramente almeno un tacco 12 ma osservando quelle presenti nell’immagine quale scegliereste?

In base alla vostra risposta sarà possibile scoprire alcuni lati nascosti del vostro carattere. Non si tratta di uno scherzo ma di psicologia. Infatti molti esperti confermano che le nostre scelte anche in termini di moda possono svelare molti dettagli su noi stessi.

Quello che dovrete fare è molto semplice: osservate l’immagine e scegliere un paio di scarpe. La decisione dovrà avvenire in meno di qualche secondo. Solo in questo modo il test risulterà funzionale e veritiero. Ma prima scopriamo esattamente quali sono le possibili scelte.

Test della personalità: scegli le scarpe e scopri chi sei

Per alcune persone non è facile prendere una decisione, soprattutto quando si parla di vestiti si potrebbe avere diversi punti di domanda. Tuttavia lo stile di ognuno di noi è diverso e va in base al nostro gusto. Ed è proprio quello che dovete fare con questo test.

Per aiutarvi a prendere una scelta vediamo con ordine le tre possibilità:

Al primo posto troviamo un classico paio di scarpe da ginnastica , ottime per chi vuole stare sempre comodo.

, ottime per chi vuole stare sempre comodo. Al secondo posto ci sono dei classici tacchi a punta , perfetti per chi ama essere sempre elegante.

, perfetti per chi ama essere sempre elegante. Infine, al terzo posto ci sono dei sandali con le zeppe, se ami la comodità ma allo stesso tempo non vuoi rinunciare allo stile fanno proprio al caso tuo.

Ora non ti resta che scegliere una di queste tre opzioni. Probabilmente ora avrai le idee più chiare ma prima di dare una risposta prova a pensare: oggi uscirei con questo paio di scarpe? Se la risposta è si vuol dire che le indosseresti sicuramente. Ed eccoci arrivati alla parte finale del test, se sei arrivato fino a qui vuol dire che hai preso la tua decisione. Vi avvertiamo i risultati sono molto chiari e precisi quindi non stupitevi se scoprirete di aver azzeccato il profilo corrispondete. Siete pronti a scoprire tutti i segreti della vostra personalità?