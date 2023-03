Stefano De Martino, la bionda conduttrice pazza di lui: “L’uomo più sexy e…”. Foto insieme

La famosa conduttrice pazza di Stefano De Martino, i complimenti per lo show man napoletano sono espliciti: “E’ l’uomo più sexy”. La foto dell’insolita coppia spiazza.

Stefano De Martino ha ricevuto una serie di apprezzamenti dalla famosa conduttrice italiana, la foto dell’insolita coppia è comparsa sui social di entrambi. Le parole che lei ha scritto per lui sono piuttosto chiare, Belen Rodriguez si ingelosirà?

Stefano De Martino ha avuto una grandissima crescita, lui stesso in diverse interviste ha sempre detto di aver studiato tanto e i risultati si vedono. Oltre alla carriera anche l’amore va alla grane per Stefano De Martino, che ha ritrovato la serenità al fianco di Belen Rodriguez con la quale ha un meraviglioso bambino, Santiago. Recentemente si vocifera anche che la bella argentina potrebbe essere incinta del terzo figlio. Che abbiano deciso di allargare la famiglia? Non possiamo dirlo, per ora non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati, che però sembrano essere più innamorati che mai.

Stefano De Martino, per lui complimenti espliciti dalla famosa conduttrice

La show girl argentina ha sempre detto di essere molto gelosa, ma forse per questa conduttrice e per i complimenti che ha fatto al suo compagno potrà fare sicuramente un’eccezione. Il marito infatti, ha ricevuto complimenti molto lusinghieri da parte di Antonella Clerici. La famosa conduttrice gli ha dedicato un post sul suo profilo Instagram e ha usato parole davvero esplicite per lo show man partenopeo. “L’uomo più sexy della tv. E’ bravo, simpatico, conduce benissimo un programma che amo“, queste le parole della Clerici. Stefano De Martino è stato ospite nel suo programma E’ sempre Mezzogiorno e la padrona di casa, pazza di gioia per la presenza dello show man napoletano, gli ha dedicato ‘un signor post’.

Le parole di Antonella Clerici sono state molto apprezzate da Stefano De Martino, che non solo ha commentato il post con un cuore, ma anche condiviso lo scatto assieme alla Clerici nelle sue storie Instagram. Parliamo di una conduttrice che ha fatto la storia della televisione italiana e per lui non può che essere un orgoglio quanto ha scritto. Il bel De Martino sta vivendo davvero un periodo d’oro per ciò che riguarda la carriera. I suoi programmi su Rai 2 sono seguitissimi, adesso è impegnato anche con uno spettacolo teatrale e in tanti sostengono che sia uno dei migliori conduttori italiani del momento.