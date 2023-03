5 frasi da non dire mai a dei neo-genitori: falsi miti da sfatare che fanno sentire in colpa inutilmente

Ecco 5 frasi decisamente da evitare, che spesso vengono rivolte ai neo-genitori. Sono falsi miti che creano inutili sensi di colpa.

Quando diventi genitore per la prima volta vivi momenti unici nella tua esistenza, costruisci di certo ricordi che rimarranno indelebili. Non è ovviamente tutto così semplice: il tuo bambino o la tua bambina potrebbero avere qualche problema di salute, oppure semplicemente potrebbero avere difficoltà nel dormire e questo certamente è causa di stress e di cambiamenti a cui ti devi abituare, a cui devi saper porre rimedio con calma, equilibrio, perché in fondo fa tutto parte del “meraviglioso gioco” della vita.

Non avrai certo mai pensato che sarebbe stato tutto in discesa: le ansie, le paure, i risvegli notturni. Eppure sai bene che non c’è nulla di più meraviglioso rispetto agli attimi che ti stai godendo con il tuo piccolo e con il tuo compagno. La tua vita da neo mamma non la cambieresti con nulla al mondo.

Ti sei mai chiesto, però, come dobbiamo comportarci, noi amici e parenti, con i neo-genitori? Gli esperti in psicologia comportamentale e anche i professionisti della sanità hanno delle linee guida anche per noi, percorsi comunicativi per così dire “idonei”, per spingerci ad evitare frasi retoriche e a sfatare falsi miti che potrebbero di certo turbare la sensibilità dei neo-genitori.

Gli esperti parlano chiaro: ecco 5 frasi da evitare per non turbare i neo-genitori, tienile bene a mente

Scopriamo insieme quali sono le 5 frasi da evitare assolutamente con la neo mamma e il neo papà. Da come vedrai si tratta di parole e di consigli che, se ci rifletti bene, nascono sì dalla cultura popolare, ma in fondo non hanno poi tutta questa valenza, anzi si rivelano per la verità controproducenti. I consigli arrivano da una ostetrica, quindi da una professionista della sanità, per tanto vanno tenuti in debita considerazione.

Non farlo gattonare, il pavimento potrebbe essere sporco. Non è bello sentirsi dire che non abbiamo casa pulita, anche perché sei una mamma attenta a tutto, e se hai un bambino che sta cominciando a provare a fare i primi movimenti, sei zelante nel tenere la casa igienizzata al massimo. Non tenerlo troppo in braccio perché lo vizi. Ma come? Finalmente posso essere mamma, ti dirai, e mi viene detto di non tenerlo tra le braccia? Non c’è assolutamente nulla di male, secondo gli esperti, nel costruire, dal primo momento, uno straordinario rapporto di calore e comunicazione con il proprio bambino. Se allatti al seno non attaccarlo troppo spesso. Non c’è niente di più sano a livello di alimentazione per il tuo bambino del latte materno, oltre a essere un momento di fondamentale intimità mamma-figlio. L’Oms parla chiaro: allattare fino a sei mesi consente di crescere i bambini in modo perfetto. Non uscire con lui perché fa freddo. Non è affatto vero. I neonati, i bambini, possono prendere più facilmente malattie respiratorie con l’aria viziata di casa. Coprilo bene e ora che c’è la primavera con il suo pallido sole, fagli esplorare il mondo. Lascialo piangere prima o poi si calmerà. Potrebbe essere non del tutto vero. I bambini piangono per comunicare, finché non parlano è l’unico modo che hanno per farlo. Ma non puoi ignorare un pianto che potrebbe essere alla base di un serio disagio di salute.

Ecco un video esplicativo di tik tok dove una professionista ci spiega tutto, fonte @ostetricainrosa.

Essere genitori non è semplice, non lo era 50 anni fa, non lo è oggi. I consigli degli altri, amici o parenti che siano, vanno sempre ascoltati. Ma alla fine tu, neo mamma, sai bene nel tuo cuore e nella tua mente come comportarti e saprai crescerlo nel modo migliore.