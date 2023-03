Addio per sempre ai ragni in casa: i metodi per allontanarli una volta per tutte

Sogni di sbarazzarti dei ragni una volta per tutte? Adotta queste strategie, riuscirai a tenerli lontani dalla tua abitazione per sempre, non esitare prova subito!

Milioni di persone nel mondo soffrono di aracnofobia, trattasi della paura dei ragni, fatto che li rende particolarmente suscettibili alla loro presenza. Ma, anche se non si dovesse essere affetti da questo particolare timore, vedere dei ragni aggirarsi indisturbati per la propria abitazione, può arrecare un legittimo fastidio. Ecco perché in tanti, cercano di trovare delle soluzioni per tenerli lontano dalle mura domestiche.

È importantissimo sottolineare che gli animali, compresi i ragni, vanno rispettati ma è frequente provare un sentimento di repulsione alla loro vista. Detto ciò, andrebbe sempre evitato il loro “l’assassinio”, per questo se dovessero camminare indisturbati per casa, si dovrebbe ricorrere a strategie che consentano di tenerli lontani, evitando gesti estremi.

Come accennato, specie ai più piccoli va insegnato il rispetto per qualsiasi forma vivente presente sul pianeta. Dunque anche i ragni hanno una propria dignità e, ma se proprio non si riesce a tollerarne nemmeno la vista, si possono adottare delle strategie efficaci per allontanarli per sempre. A seguire ti indichiamo una serie di tecniche utili per riuscire a realizzare il tuo sogno di non vederli più gironzolare per casa, senza doverli uccidere!

I ragni in casa sono il tuo incubo? Liberatene così

Una delle prime tecniche da adottare è quella di utilizzare la menta piperita, i ragni infatti trovano repellente l’odore di questa pianta. Stessa cosa dicasi per le bucce di arance e di limoni, questi animali trovano l’odore degli agrumi letteralmente ripugnanti. Per non parlare poi dell’olio essenziale di cannella, il suo profumo è per loro nauseabondo. Basterà munirsi dei citati ingredienti e posizionarli nei luoghi in cui i ragni sono soliti accomodarsi. A poco a poco, infastiditi dall’odore, non faranno più ritorno.

Anche il tabacco da masticare è un ottimo rimedio per tenerli lontani da casa, basterà cospargerlo negli angoli nei quali sono soliti aggirarsi. Come non citare poi l’aceto, l’odore è per loro nauseabondo tanto che al solo sentirlo scappano a gambe levate. Altra strategia che viene spesso utilizzata è quella di adottare un gatto, i felini sono infatti degli ottimi predatori e si divertono nel rincorrerli, portandoli lontano lontano dalle mura domestiche allo scopo di “difendere il territorio”.

Si tratta di trucchetti di semplice esecuzione e soprattutto molto economici, che ti consentiranno di dire addio per sempre ai ragni che si muovono indisturbati per la tua casa. Ucciderli non è infatti la soluzione giusta, ed anche utilizzare sostanze chimiche può divenire potenzialmente lesivo per le superfici. Ecco perché il ricorso ad ingredienti naturali è sempre auspicabile.