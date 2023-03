Casa sempre in disordine e piena di oggetti inutili: con il ‘metodo del 10’ elimini il superfluo e avrai spazio da vendere

Hai la casa sempre in disordine? Dovresti provare il ‘metodo del 10’ eliminando così il superfluo! Vediamo insieme in cosa consiste.

Avere la casa in ordine, pulita, profumata e soprattutto senza cianfrusaglie in giro, è il sogno di ogni donna. Non sempre però questo sogno riesce a diventare realtà, soprattutto quando in giro ci son dei bambini piccoli: i loro giochini sono davvero ovunque, rendendo così l’ordine della casa un vero e proprio sogno. A ciò si aggiunge il nostro disordine, nell’armadio, nella scarpiera ed in giro per le camere. Come possiamo risolvere questo ‘problema’?

Con il ‘metodo del 10’! Quest’ultimo sarà capace di darvi la possibilità di avere una casa pulita ed in ordine in pochissimo tempo. Siete curiose di sapere come funziona? Vediamolo insieme.

Utilizza il ‘metodo del 10’ ed avrai sempre la casa in ordine: ecco cosa devi fare!

Con l’arrivo della Primavera è d’obbligo, in ogni casa, far sì che ci siano le cosiddette ‘pulizie di Primavera‘. Oltre a rendere la casa un vero e proprio splendore, pulita e profumata, andiamo ad eliminare anche ciò che reputiamo superfluo. Il problema è che spesse volte impieghiamo più tempo del dovuto per poter scegliere gettar via un oggetto, un accessorio o un capo d’abbigliamento. Ma in realtà non dovrebbe essere assolutamente così. Ecco quindi che, per comodità e soprattutto per velocizzare il tutto è stato creato il ‘metodo del 10’. Vediamo in cosa consiste.

Questo metodo/trucchetto è stato appunto creato per velocizzare i tempi e permetterci così, in 10 minuti, di riordinare parti della nostra casa. Ad esempio, dobbiamo pulire l’armadio e fare il cambio di stagione, da inverno ad estate, come facciamo per evitare di impiegare l’intera giornata? Semplicissimo, basterà utilizzare questo metodo che consiste nel mettere un timer, di 10 minuti per l’appunto, e, in quel lasso di tempo, eliminare tutto ciò che non ci serve più, che è malconcio, che è fuori moda e che sappiamo per certo non utilizzeremo mai.

Questo aiuta a tenere l’armadio sempre in ordine e soprattutto ad agire ‘di pancia’, senza molti schemi mentali: in questo modo eviteremo di star lì, davanti all’armadio, a pensare ai possibili abbinamenti o possibili outfit per conservare quel determinato capo. Ovviamente è un metodo che può essere utilizzato per ogni parte della casa, anche per i mobili della pasta, degli strofinacci, del bagno, delle creme e così via. Un metodo che è definito di ‘decluttering’.

Insomma, una volta provato non riuscirete più a farne a meno, rendendo tutto davvero meraviglioso e soprattutto avendo la casa sempre in ordine ed impeccabile!