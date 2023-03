Dentifricio bambini è allarme: il fluoro è pericoloso | Cosa devi fare subito e cosa sapere

Il fluoro del dentifricio può essere davvero pericoloso per i bambini: ecco tutte le informazioni di cui dovresti essere a conoscenza.

Il dentifricio al fluoro per bambini rappresenta sempre una fonte di grande preoccupazione e di non pochi interrogativi per i genitori. Se sei mamma, prova a confrontarti con altre madri come te e ti verranno in mente dieci diversi motivi per cui non dovresti assolutamente usare il dentifricio al fluoro per tuo figlio. Tuttavia, altri genitori potrebbero pensarla in modo diametralmente opposto.

Con così tante informazioni spesso contraddittorie e opinioni contrastanti sulla questione, non c’è da meravigliarsi che molti genitori si sentano sopraffatti e soprattutto confusi quando si tratta di dentifricio al fluoro per i bambini.

Naturalmente occorre arrivare alla radice della questione e non basarsi assolutamente sulle opinioni altrui, ma confrontarsi serenamente con un medico, con un professionista, che ti informerà, ne siamo certi, finalmente, in modo corretto, su pregi e difetti del dentifricio al fluoro. Poniti, innanzitutto, da mamma coscienziosa, una serie domande molto utili.

Cos’è il fluoruro e perché è efficace

Fluoro per bambini e neonati: è indicato?

Miti da sfatare ul dentifricio al fluoro per bambini

Sicurezza e raccomandazioni nell’uso del fluoruro

Dentifricio al fluoro: gli esperti chiariscono quali potrebbero essere i rischi per i bambini più piccoli

Tieni sempre presente che il fluoro è solo una parte di un regime di assistenza sanitaria dentale “a tutto tondo”. Denti e gengive sani sono influenzati da tutto, in primis dalle abitudini alimentari alle scelte di vita e altro ancora. Il fluoruro è una sostanza presente in natura in alcuni alimenti ed è presente anche in corpi idrici naturali come ruscelli, stagni e laghi. Date le sue proprietà innate di rafforzamento dello smalto, il fluoro è un ingrediente supplementare in molti prodotti per l’igiene orale, in particolare il dentifricio.

Il fluoro rende i denti più resistenti agli acidi e ad altri composti che favoriscono la carie. Il fluoro aiuta a ridurre il rischio di carie – un grave problema dentale per i bambini – e ha dimostrato di invertire i segni della carie precoce.

Come ogni composto, una cosa troppo buona può diventare una cosa cattiva e quindi quantità eccessive di fluoruro possono diventare tossiche. Per questo motivo, il dentifricio al fluoro nel caso dei bambini davvero piccoli potrebbe essere sconsigliato vista l’età e la loro fragilità, e magari anche l’abuso che potrebbero farne, quando tutto è un gioco, anche lavarsi i denti.

Una ragione concreta rispetto alle preoccupazioni sull’abuso di fluoro c’è e come. Un sovraccarico di fluoro potrebbe causare una condizione chiamata fluorosi dentale, che di fatto altera l’aspetto e il colore dello smalto dei denti. Inoltre, il fluoro ingerito in grandi quantità potrebbe portare a una pericolosa tossicità. Per questi motivi, i genitori hanno ragione a preoccuparsi dei neonati (con i denti che crescono) e dei bambini piccoli che usano dentifrici al fluoro.

In definitiva, il dentifricio usato in modo corretto non è dannoso: ma davanti alla salute delicata di un bambino che comincia a lavarsi i denti occorre sempre la presenza di un genitore per evitare che possano accadere spiacevoli inconvenienti.