Ecco il posto meraviglioso e poco conosciuto da visitare in Italia: è stato il set di uno dei più amati film degli ultimi anni, lo avete riconosciuto?

Vi portiamo alla scoperta di un posto meraviglioso e poco conosciuto d’Italia: è stato il set di uno dei più amati film degli ultimi anni. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Il nostro Paese ha una ricchezza e una varietà incredibili di posti meravigliosi, tra natura, città e borghi. È una continua scoperta, perché molti luoghi non sono conosciuti nemmeno dagli italiani o sono poco conosciuti e spesso passano ingiustamente in secondo piano rispetto ad altre destinazioni più frequentate.

Qui, vi portiamo alla scoperta di un posto meraviglioso e forse poco conosciuto del nostro Paese o non conosciuto abbastanza. Un luogo che è stato anche set cinematografico di importanti film e di recente è stato l’ambientazione di un film molto amato anche all’estero. Un posto che dovete assolutamente visitare. Questo luogo è un borgo storico che si affaccia sul mare, su una delle coste più spettacolari d’Italia. Un capolavoro di architettura inserito in un contesto naturale da togliere il fiato. Ecco dove si trova e tutto quello che bisogna sapere. Forse alcuni di voi avranno già capito, dalla foto sopra, di che luogo si tratta.

Il posto meraviglioso e poco conosciuto in Italia, set di uno dei più amati film degli ultimi anni

Il posto bellissimo da visitare in Italia, con tutta la famiglia, e che sicuramente piacerà anche ai vostri bambini per un motivo speciale, è il meraviglioso borgo di Porto Venere o Portovenere. Siamo in Liguria, al confine con le Cinque Terre, di cui Porto Venere non fa parte ma con cui condivide il Patrimonio Unesco, insieme alle vicine Isole di Palmaria, Tino e Tinetto, con le quali a sua volta condivide il Parco Naturale Regionale. Siamo in una zona di straordinaria bellezza paesaggistica per la costa rocciosa, ricoperta di vegetazione mediterranea, che si getta a picco sul mare e per i pittoreschi borghi marinari di case colorate e chiese in pietra.

Porto Venere sorge sulla punta del promontorio alla sinistra del Golfo di La Spezia, chiamato anche Golfo dei Poeti perché frequentato da grandi poeti e letterati come Lord Byron e Percy Bysshe Shelley, che qui tragicamente annegò durante un viaggio in barca. Il borgo si affaccia su una baia all’estremità meridionale del promontorio, quasi a formare un teatro naturale. Sulla baia, dove si trova il porticciolo di barche tradizionali in legno dei pescatori e piccole imbarcazioni da diporto, si affacciano le case e i palazzi stretti uno accanto all’altro, tutti colorati, come nella tradizione dei borghi marinari. Salendo sulle alture del promontorio si incontrano la chiesa di San Lorenzo e in cima il Castello Doria, che domina il centro abitato e il paesaggio circostante.

La meraviglia di Porto Venere da visitare assolutamente, tuttavia, è la spettacolare chiesa romanico-gotica di San Pietro, costruita proprio sulla punta estrema del promontorio, a picco sul mare. Dalle sue terrazze, la chiesa offre un punto panoramico eccezionale sul Golfo dei Poeti e fino alle Cinque Terre. Negli anni, Porto Venere è stata set cinematografico di film come Il Conte di Montecristo del 1975, Cuori nella tormenta del 1984 con Carlo Verdone, del documentario Swimming with Byron del 2016, ma soprattutto è stata ambientata la storia del film di animazione Luca, del 2021, che tanto successo ah avuto anche all’estero, con una candidatura agli Oscar 2022. Nel film Porto Venere è chiamata Portorosso, ma l’ambientazione è inconfondibile.