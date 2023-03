Addio tablet e telefono, i trucchetti per intrattenere il tuo bambino: sono adatti a tutti

Ecco come intrattenere il piccolo di casa senza l’uso di cellulari e di tablet. I consigli sono vari e utili: scoprili tutti

Oggi come oggi, con la grande disponibilità di tecnologia di cui godiamo, è davvero facile esporre i bambini a cellulari e tablet. Come sono magnetici per noi adulti, lo sono ancora di più per i piccoli e, questa attrazione, rende i dispositivi magnetici per loro: in occasione di momenti di attesa o di nervosismo, metterli al cellulare è un modo utile per calmarli e intrattenerli. Di fatto, però, i pedagogisti e gli specialisti della crescita del bambino sconsigliano di assumere questa abitudine: ecco quindi qualche trucco per intrattenere i piccoli senza i dispositivi.

Per quanto sia spontaneo e anche facile avvicinare i bambini a tablet e cellulari, di fatto ogni genitore conosce le regole in merito all’esposizione dei piccoli di casa a questi dispositivi. Salvifici in alcuni casi, diventano vere trappole in altre situazioni e, una volta che i bambini si sono abituati a poterli usare quotidianamente, diventa difficile rimuovere questa usanza nella loro giornata: ecco quindi dei consigli su come intrattenerli in modo più sano.

Bambini e tablet: ecco i modi per intrattenerli senza questi dispositivi

I rischi dell’abitudine di mettere i bambini di fronte ai dispositivi tecnologici sono molteplici. Oltre quelli relativi alla loro sicurezza e alla possibilità di incappare in un malintenzionato, ci sono quelli che riguardano la sfera dello sviluppo della creatività, per la quale è essenziale il gioco e l’attività manuale e mentale.

Si consiglia quindi, quando il bambino è particolarmente nervoso e irritato, di cercare di mantenere con lui il contatto fisico invece di dargli subito il tablet e il cellulare: anche prestare attenzione al loro pianto e cercare di capire quale sia la vera causa del malessere è un modo utile per aiutarlo a gestire il problema, invece di “coprirlo” con un tablet. Sempre per rilassarlo, si può fare al bambino un bel bagno caldo con i suoi giochi preferiti: in pochi secondi, troverà di nuovo la pace.

E perché non provare con la vecchia ma mai tramontata tradizione di raccontare al bambino delle storie? Lasciate andare la fantasia e cercate di coinvolgerlo, usando diverse voci e interpretando ciò che leggete. Anche le attività manuali sono consigliate, come un bel disegno o la pasta da modellare. Provate poi a mettere della musica e ballare un po’: il vostro bambino vi stupirà con le sue coreografie iconiche! Anche lo yoga e la meditazione sono due attività che incuriosiscono sempre tanto i piccoli di casa e potranno stupirvi, se proverete a spiegargli qualche asana.