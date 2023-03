Non resti incinta e hai provato di tutto: i segreti svelati dalla ginecologa | Devi saperlo

Tu ed il tuo compagno state provando ad avere un figlio ma non riesci a rimanere incinta? Leggi quanto segue: i consigli della ginecologa.

Mettere al mondo un bambino è una delle esperienze più intense ed coinvolgenti che un uomo ed una donna possano sperimentare. Specie per le donne, si tratta di un momento magico, l’attesa e poi la scoperta, la gravidanza e la nascita sono tutti passaggi mozzafiato, carichi di speranze, aspettative, sogni ed anche timori.

Ma se per alcune donne è semplicissimo restare incinte, per altre può rivelarsi davvero ostico. I motivi possono essere davvero svariati, ma di certo se l’intenzione della donna è quella di dare alla luce un figlio, questa difficoltà può divenire una vera e propria fonte di disagio psichico. Quando si è in una relazione stabile, quando si è certi di volere condividere il resto della propria vita con il proprio partner, il sogno più grande è proprio quello di avere un bambino. Molte coppie ci provano, talvolta purtroppo senza risultati. Ecco allora che subentrano difficoltà psicologiche e talvolta anche relazionali.

Non resti incinta? Leggi questi consigli, non te ne pentirai

Una coppia che cerca di avere un figlio ma che vede sfumare le possibilità che ciò accada, può entrare in crisi. I partner se non hanno una buona comunicazione possono cadere facilmente nell’errore di scaricare l’uno sull’altro rabbia e frustrazione che in realtà poco hanno a che fare con loro, ma bensì sono l’effetto del mancato concepimento. Si stima infatti che il 30% dei divorzi abbia come causa scatenante proprio i malumori e le incomprensioni sorte in seguito a circostante di questo tipo. Ma quali sono le cause più frequenti del mancato concepimento?

Stando ai risultati di una ricerca condotta dal Ministero della Salute, sarebbe lo stile di vita sbagliato ad influire in modo forte sulla possibilità di aver un figlio. In particolar modo sono state le donne ad apportare significativi cambiamenti al loro modo di vivere, quindi gli esperti ritengono che per restare incinta è necessario evitare alcuni comportamenti.

Innanzitutto è necessario mantenere il peso forma ideale, sia l‘obesità che l’eccessiva magrezza rappresentano un ostacolo per il concepimento. Imprescindibile dunque consumare alimenti ricchi di proprietà nutrienti, fare della sana attività fisica e mantenere il corretto apporto di liquidi. Inoltre sarebbe opportuno che le donne smettessero di fumare e di eccedere con il consumo di bevande alcoliche. Si tratta di consigli dal carattere generico, dunque è sempre opportuno rivolgersi ad un professionista per comprendere le ragioni precise e personali.