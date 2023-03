Parchi divertimenti formato famiglia: dove andare per una scampagnata

Inizia la stagione dei parchi divertimenti formato famiglia: ecco dove andare per divertirsi tutti insieme. Le informazioni utili da conoscere.

Con l’arrivo della bella stagione, hanno riaperto tanti parchi di divertimento in Italia. Una buona occasione per trascorrere un weekend o una giornata all’aria aperta con i bambini, tra giochi, attrazioni, spettacoli, luoghi dove fare picnic e rilassarsi sui prati. Il nostro Paese ha un’offerta vastissima, da Nord a Sud, con tante proposte entusiasmanti per il divertimento di tutti.

Non solo giochi e giostre, ogni anno i parchi di divertimenti italiani propongono tante novità per attirare il pubblico, con nuove attrazioni ma anche spettacoli con artisti famosi. Poi mostre, esibizioni, laboratori e didattica. Per il divertimento al gran completo di tutta la famiglia e per offrire soprattutto ai bambini un’esperienza a 360 gradi, tra gioco e scoperta. Di seguito, scopriamo l’offerta per la primavera estate 2023 dai principali parchi divertimenti dove andare con la famiglia.

Parchi divertimenti formato famiglia: dove andare

Cominciamo dal principale parco divertimenti italiano, Gardaland. L’offerta quest’anno si amplia con Jumanji – The Labyrinth, una nuova attrazione ispirata alla famosa serie di fil della Sony. L’attrazione offrirà agli ospiti un’esperienza immersiva, rendendoli protagonisti della loro avventura all’interno del labirinto. Da non perdere, poi, il live show Nautilus al Gardaland Theatre, così come la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure al cinema 4D. Mentre alla Miniland di LEGOLAND Water Park sarà inaugurata una ricostruzione in mattoncini Lego di 11 grattacieli della Milano Moderna.

Imperdibili, poi, le tante novità di Mirabilandia. Il grande parco vicino a Ravenna aprirà il 6 aprile con il benvenuto al pubblico della Pirates-Welcome Parade, parata di pirati stravaganti, e gli spettacoli dell’illusionista Antonio Casanova al Teatro del Parco, che si trasformerà in un Teatro della Magia. L’altra novità sarà lo Steampunk saloon, uno spettacolo nell’area Far West Valley che trasporterà il pubblico all’epoca della conquista della frontiera.

Per gli amanti del ballo ci sarà lo spettacolo Hall of Fame, con ballerini, cantanti e attori che interpreteranno quelli della High School of Performing Arts di New York della celebre serie Saranno Famosi, in piazza della Fama. In estate sono in programmalo spettacolo serale L’Ultimo Pan, sullo specchio d’acqua del Parco e la Magic Parade per salutare a fine giornata tutti gli artisti al ritmo di musiche e balli coinvolgenti. Inoltre, piazza della Fama sarà animata alla sera dallo spettacolo Wow, con live band e ambientazioni futuriste degli anni 2090.

A Rimini, il Parco di Fiabilandia, uno dei più antichi d’Italia, proporrà tanti nuovi spettacoli dal vivo, tra cui C’era una volta Tijuana… un salto nel lontano Messico, Fiaby Circus… il magico mondo del Circo e Biancaneve e i sette nani. Buon divertimento con i parchi italiani!