Sfida visiva: se trovi il pulcino in 8 secondi sei un genio: non ci riesce nessuno

Test visivo: riesci a trovare il pulcino in meno di 8 secondi? Impossibile, solo i veri geni ci riescono. Provaci anche tu e dimostra quanto vali!

Sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web, alcuni di questi sono davvero difficilissimi da risolvere. Si tratta di un ottimo metodo per chi vuole tenere allenata la propria mente divertendosi. Per questo motivo abbiamo pensato di proporvi un nuovo test con cui potrete mettere alla prova le vostre capacità visive.

Vi avvertiamo sin da subito: risolverlo non sarà affatto semplice. Diversi utenti stanno letteralmente impazzendo per trovare la soluzione, ma non preoccupatevi se proprio non ci riuscite qui sotto vi sveleremo la risposta esatta. Quello che dovrete fare è osservare l’immagine e trovare il pulcino in meno di 8 secondi.

Come avrete notato nell’immagine è raffigurato un fienile con diverse galline e un gallo. La difficoltà sta proprio nel trovare il piccolo pulcino. Ora non vi resta che impegnarvi al massimo per trovare il suo nascondiglio. Preparate il timer e fate partire i secondi, il divertimento è assicurato. Cosa state aspettando? Correte immediatamente a cercarlo!

Test visivo: trova il pulcino in meno di 8 secondi

Se siete arrivati a questo punto del test ci sono due possibilità: o avete trovato la soluzione oppure non avete la più pallida idea di dove possa essere il pulcino. Come vi avevamo preannunciato non sarebbe stato affatto semplice trovare il piccolino. Ma non allarmatevi, vedrete che con qualche piccolo indizio potrete arrivare anche voi alla soluzione.

La prima cosa che dovete sapere è che il pulcino si trova in mezzo al fieno. Per questo motivo la difficoltà è davvero alta, infatti si mimetizza alla perfezione con i colori della paglia. Quindi provate a cercarlo nella zona in cui è presente il fenile. Se proprio non lo trovate, vi consigliamo di rimuovere il timer e prendervi tutto il tempo che vi serve per trovare il pulcino nascosto. Ora lo avete visto? Se la risposta è ancora no qui sotto vi sveliamo dove si nasconde.

Ed eccoci arrivati alla parte finale del test, se avete trovato il pulcino in meno di 8 secondi vi facciamo i nostri più grandi complimenti. D’altronde non era semplice risolvere questo enigma. In caso contrario non disperate, avete ancora bisogno di allenamento.

Il consiglio è quello di continuare ad allenarvi con i nostri test, solo in questo modo riuscirete a risolverli in meno tempo possibile. Ma ora passiamo alla soluzione: il pulcino si stava nascondendo in mezzo al fino in alto a sinistra. Eccolo, è proprio quello cerchiato in rosso. La vostre capacità di osservazione non sono ancora al top ma vedrete che con il giusto allenamento riuscirete anche voi a risolvere questi difficilissimi test.