Come pulire le zanzariere: il modo più semplice ed efficace

Pulire le zanzariere non è mai stato così facile: con il trucchetto della nonna torneranno come nuove in poche mosse.

La primavera è ormai arrivata, dopo tanto attendere possiamo finalmente godere delle prime belle giornate, di temperature miti e dei raggi di sole che iniziano ad essere più caldi. C’è sicuramente aria di cambiamento e anche in casa arriverà il momento di dedicarsi a tutte quelle faccende domestiche che fino ad ora sono state rimandate.

Con il risvegliarsi della natura, inizieranno anche a fare la loro comparsa tutto quei piccoli insetti che fino ad ora si vedevano raramente e che entreranno in casa approfittando di finestre e balconi più aperti rispetto ai mesi invernali. Per evitare di ritrovarsi una vera e propria infestazione, usare le zanzariere sarà sicuramente la scelta migliore. Prima però di poterle adoperare nuovamente sarà necessario pulirle accuratamente per eliminare tutti i residui di sporco e polvere.

Con l’antico trucchetto della nonna pulire le zanzariere non sarà mai più complicato

Pulire le zanzariere non è sicuramente una cosa complicata, ma non possiamo negare che non è di certo piacevole. Richiederà sicuramente tempo e pazienza, in modo particolare se c’è parecchio sporco da mandare via. Proprio per questo, trovare un modo che velocizzi l’impresa è senza dubbio la scelta migliore. Ecco perché fra poco, mostreremo nel dettaglio come fare per avere zanzariere pulite senza fatica.

In commercio esistono tantissimi tipi di zanzariere, ci saranno quelle a rullo, a scorrimento laterale, a battente, insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta e si potranno installare in base alle proprie esigenze. Quello che però accomuna tutti i modelli è la pulizia, che dovrà essere sempre precisa ed accurata. Nel momento in cui si deciderà di pulirle, sarà importante agire in modo preciso. Se ad esempio ci troviamo difronte zanzariere che possono essere smontate, immergerle in acqua calda e ammoniaca sarà la soluzione perfetta.

Se invece le zanzariere sono fisse e quindi non possono essere smontate, ecco come procedere:

Riempire un secchio con circa 3 litri di acqua calda; Aggiungere un bicchiere di aceto; Versare anche 3-4 cucchiai di detersivo per piatti e mescolare; Trasferire una parte della miscela in un flacone spray; Vaporizzare sulla zanzariera e lasciare agire; Dopodiché immergere un panno in microfibra nella soluzione avanzata e passarlo sulla zanzariera; Risciacquare il panno e passarlo nuovamente sulla zanzariera; Infine, riempire il secchio con acqua fresca, immergere un panno pulito e passarlo sulla zanzariera fin quando tutto lo sporco non sarà rimosso; Una volta finito lasciarle asciugare completamente.

Ed ecco che senza troppa fatica le zanzariere saranno perfettamente pulite ed igienizzate.