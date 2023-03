Lifting istantaneo col trucco delle star ma lo devi usare con attenzione | Appena svelato

Lo sapevi che esiste un trucco, utilizzatissimo da tutte le star, che vi farà apparire come subito dopo un lifting? Scopriamolo insieme.

Il tempo che passa è senz’altro uno dei più grandi nemici di tutte le donne: implacabile e soprattutto impossibile da nascondere, comincia sin da subito a lasciare segni sul nostro corpo e in particolare sul nostro viso. Non a caso, infatti, la moda degli ultimi decenni soprattutto tra le star oltre oceano è proprio quello del lifting: un prezioso alleato nella lotta contro l’avanzare del tempo e l’invecchiare del nostro viso. C’è però un trucchetto che non tutti conoscono e che potrebbe rappresentare un vero e proprio salva vita.

Non tutti lo sanno, infatti, ma in realtà il lifting è ormai passato di moda e al suo posto si è installato nelle abitudini di tutte le star di hollywood un trucco semplicemente all’ultimo grido e che sembra sostituire alla perfezione e senza differenza questa pratica un tempo tanto diffusa. Nonostante in realtà abbia radici molto più lontane, e sia infatti conosciuto tra tutti coloro che abitano frequentemente passerelle e red carpet, il suo arrivo nelle conoscenze di tutti noi è molto più recente.

In particolare, dobbiamo ringraziare proprio la diffusione dei video virali su instagram e TikTok che, sempre pronti a lanciare nuove mode, hanno acceso i riflettori su questa pratica così diffusa tra le star di Hollywood. Ecco dunque qual è il trucco senza il quale non potrete più stare e che vi permetterà di ricreare un vero e proprio effetto lifting istantaneo: pratico e veloce da ricreare, scopriamo come farlo.

Il trucco delle star: come avere un lifting istantaneo

Quello di cui vi stiamo parlando oggi è noto anche per essere il trucco che c’è ma in realtà non si vede: per tutti coloro che non vogliono ricorrere al lifting chirurgico ma cercano sempre nuovi metodi per contrastare i segni del tempo, questo potrebbe proprio rappresentare un salva vita senza precedenti. Si tratta di una pratica, infatti, molto diffusa e apprezzata tra le varie celebrità di Hollywood e che in questi ultimi tempi è arrivata anche a noi grazie alla diffusione dei video virali su Instagram e TikTok.

Conosciuto con il nome di face lift tape e consiste, in poche parole, nell’applicare un sistema di adesivi attraverso il quale è possibile distendere il nostro viso: in questo modo andrete dunque a ricreare un vero e proprio effetto lifting naturale e soprattutto quasi impossibile da riconoscere. Sembra quasi una magia che ricrea l’effetto del botox: ma scopriamo in che modo poterli applicare al meglio sul nostro viso. Le zone più indicate sono quelle in prossimità delle tempie, sotto gli zigomi ma anche sotto il mento: in questo modo, infatti, riuscirete a distendere le vostre rughe, alzare all’occorrenza le palpebre e nascondere i segni del tempo.