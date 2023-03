Pulire le piastrelle senza spaccarti la schiena è possibile: in 5 minuti bagno pulito e igienizzato

Avresti mai immaginato che pulire le piastrelle del bagno in cinque minuti fosse possibile? Questo metodo geniale: cosa fare.

Tutti gli amanti del pulito desiderano avere una casa pulita, in ordine e, soprattutto, immune dai germi, ma in alcune situazioni è davvero impossibile garantire un risultato del genere. Per quanto provvedere alle faccende di casa sia un vero e proprio gioco da ragazzi, c’è anche da ammettere quanto questa pratica sia tra quelle a cui si deve necessariamente dedicare parecchio tempo. E se se ne ha poco a disposizione, si capisce chiaramente perché per molti può diventare una vera e propria scocciatura.

Tra le diverse faccende domestiche che ciascun amante del pulito deve prodigarsi costantemente, quella dedicata alla pulizia delle piastrelle del bagno è sicuramente tra le più irritanti. Soprattutto se si ha intenzione di igienizzarle e profumarle da cima e fondo, è chiaro che la pratica non solo richiederà tantissimo tempo a disposizione, ma anche uno sforzo fisico davvero impressionante. Se, però, ti dicessimo che esiste un trucchetto che vi permetterà di pulirle interamente in solo 5 minuti e, soprattutto, senza avere il timore di spaccarsi la schiena?

Come pulire le piastrelle del bagno in poco tempo: il trucchetto a cui non hai mai pensato

Se anche tu hai sempre pensato che pulire le piastrelle del bagno fosse una vera faticaccia, ti sei sempre sbagliato. Certo, si tratta sempre di una faccenda domestica a cui bisogna dedicare del tempo e la dovuta attenzione, questo è vero. Con questo trucchetto di oggi, però, ti assicuriamo che provvedere ad una pulizia del genere non è mai stato così semplice.

Come fare, quindi, per pulire le piastrelle del bagno da cima e fondo senza il timore di poterti bloccare con la schiena da un momento all’altro? Per ottenere un risultato straordinario in solo 5 minuti, ti occorre:

1 bacinella abbastanza capiente;

Ammoniaca;

1 panno di microfibra;

1 scopa cattura polvere.

Preso tutto l’occorrente – tra l’altro, facilmente rintracciabile in qualsiasi negozio – esegui i seguenti passaggi:

Riempi la bacinella con dell’acqua tiepida;

Aggiungi un goccio di ammoniaca;

Immergi all’interno il panno in microfibra, poi avvolgilo intorno la scopa, inserendo le sue estremità negli appositi fori;

Inizia a pulire le piastrelle dall’alto verso il basso;

Risciacqua più volte il panno ed il gioco è fatto.

Con pochissime mosse, in solo 5 minuti e, soprattutto, senza nemmeno uno sforzo fisico, sei riuscita ad eliminare qualsiasi macchia dalle piastrelle del tuo bagno. Dì la verità: così è un vero gioco da ragazzi, non trovi?