Uomini e Donne, il dramma della protagonista: “Non potrò essere mamma…”

Il dramma di una famosa ex protagonista di Uomini e Donne confessato sui social: “Non potrò essere mamma, ma oggi sono una donna…”

Uomini e Donne è tra i programmi più longevi della televisione, va in onda tutti i giorni d’anni e ha come protagonisti persone alla ricerca dell’anima gemella. Da qualche anno oltre a trono classico, che ha dato popolarità a tronisti e corteggiatori di turno, è presente anche quello over che facilita gli incontri sentimentali di chi ha superato una certa età. Il format è sempre seguitissimo e il pubblico tende ad affezionarsi ai vari protagonisti, tanto da seguirli anche quando il loro percorso si è concluso.

Molte le persone che a Uomini e Donne hanno trovato l’amore e hanno messo su famiglia, mentre altre nonostante un approccio iniziale positivo, lontano dai riflettori si sono dette addio. E poi ci sono quei protagonisti che lasciano il segno per la loro bontà e disponibilità, uomini e donne realmente dedite ai sentimenti che restano nel cuore del pubblico. Fra questi anche un ex tronista che ha vissuto un dramma inaspettato e che nonostante la giovane età le ha procurato delle conseguenze tragiche. Secondo quanto riferito dalla diretta interessata a causa di una grave patologia avuta quando aveva poco più di 24 anni non potrà essere mamma.

E’ un personaggio molto noto e con un vasto seguito sui social, che ha conquistato il pubblico con la sua onestà e trasparenza. Avete capito di chi stiamo parlando? Lei è Teresa Cilia, ex tronista molto amata che alla fine del suo percorso trovò il vero amore e scelse Salvatore di Carlo, con cui in seguito è convolata a nozze. I due hanno partecipato anche a Temptation Island, ma non sono riusciti a stare separati e pochi giorni dopo l’inizio del reality hanno deciso di tornare a casa insieme. Un rapporto che ha fatto sognare i fan e che oggi è finito. I due dopo sette anni insieme hanno deciso di divorziare a causa di una serie di presunti tradimenti dell’ex calciatore.

Teresa Cilia, ex protagonista di Uomini e Donne: “Non potrò mai essere mamma”

Teresa Cilia ha voluto condividere sui social il suo dramma. L’ex tronista, oggi single, ha reso noto che non potrà mai essere mamma, il cancro all’utero avuto quando aveva 24 anni ha generato alcune conseguenze: “Molti sanno che io ho avuto un tumore ma non sanno cosa mi ha lasciato. Purtroppo c’è stata una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli”.

L’ex tronista ha poi spiegato: “Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione. Purtroppo, però questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma. Anche in questo caso, con forza e coraggio ho scelto ‘a vita.”

Teresa ci tiene a sottolineare di sentirsi una donna fortunata nonostante il dramma vissuto: “Ho deciso quindi di abbandonare completamente l’idea di diventare mamma. Purtroppo è un argomento che fa male, ma questo video vuole dimostrare che nonostante tutto io sono una donna fortunata”.