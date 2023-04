Questi oggetti che usi tutti i giorni nascondono un orribile segreto: pensaci bene

Siamo di fronte ad oggetti che maneggiamo tutti i giorni: nascondono un orribile segreto. Leggendo questa indagine te ne renderai conto.

I germi sono nella mente di tutti, grazie alla recente pandemia di coronavirus che ci siamo appena lasciati, almeno in gran parte, alle spalle. C’è da chiedersi: come entrano i batteri nelle nostre case e soprattutto a gamba tesa nelle nostre vite? Quanto tempo possono vivere sulle superfici con cui abitualmente siamo a contatto? E, soprattutto, come possiamo sbarazzarcene definitivamente?

Un ambiente domestico veramente pulito si rivela fondamentale, lo dicono gli esperti, per mantenere in buona salute i membri della tua famiglia, in particolare durante le stagioni fredde e influenzali, in particolare se si tratta di bambini, anziani oppure soggetti a rischio con patologie pregresse che pesano sulle loro spalle come macigni.

Soltanto una pulizia rigorosa e continuativa degli ambienti da noi maggiormente frequentati, laddove circolano anche persone che non appartengono al nostro ristretto nucleo familiare, può anche aiutarti a sentirti meno stressato e migliorare la tua salute mentale durante questo periodo nel quale il contagio da Covid-19 non è del tutto debellato e l’ansia è sempre parte di noi.

La raccomandazione numero uno per il controllo di virus e batteri, ed è una verità innegabile che andava tenuta presente anche se non fosse arrivata la pandemia nelle nostre vite, fa eco a quella dei Centri Mondiali per il controllo e la prevenzione delle malattie. Naturalmente partiamo dalle basi dell’igiene, da insegnare ai più piccoli: lavarsi le mani, per 20 secondi, con acqua e sapone è il primo passo per mantenere le persone sane e le case pulite.

Gli oggetti che tocchi tutti i giorni sono il più grande pericolo per la salute: nascondono un enorme segreto

Sono in molti, però, nonostante il periodo delicato, coloro che non pensano affatto a cosa succederà dopo: hai considerato cosa farai pochi istanti dopo averti lavato le mani? Hai considerato cosa toccherai? Ecco a voi l’elenco di una serie di oggetti di uso comune, che si trovano fuori e dentro la nostra casa. Rappresentano il più pericoloso ricettacolo di batteri esistente. E siamo certi che, dopo aver appreso queste informazioni, guarderai questi oggetti con occhi diversi.

Pensi davvero che l’oggetto più sporco sia la tavoletta del tuo water? Potrebbe non essere così. Ecco cosa abbiamo scoperto!

Asciugamani: Gli asciugamani sono uno dei tanti sorprendenti terreni di coltura per i germi che possono farti ammalare. Un asciugamano usato di frequente dovrebbe essere sostituito ogni giorno con uno pulito e poi lavato con un disinfettante, come la candeggina. L’umidità legata al costante rapporto con l’acqua, il passaggio continuo di mani di diversi soggetti, la vicinanza con altri oggetti non certo immacolati come water e bidet: sugli asciugamani si nasconde un mondo di nemici.

Tagliere da cucina: Il tagliere da cucina, incredibile ma vero, ha 200 volte più batteri fecali di un sedile del water: lo afferma un dettagliato studio dell’Università dell’Arizona. C’è un grande colpevole alla base di tutto questo: la carne cruda, poiché molti batteri fecali hanno origine negli organi interni degli animali. L’ultima cotoletta di pollo che hai tagliato a dadini? Le minuscole scanalature che il tuo coltello ha lasciato nel tagliere sono un terreno privilegiato per i germi.

La ciotola del tuo cane: Una delle superfici più sporche della casa potrebbe essere il fidato piatto di crocchette del tuo animale domestico,, secondo uno studio pubblicato da NSF International, un’organizzazione no profit che testa i prodotti e stabilisce standard sanitari internazionali. Se il tuo cane lecca un sedile del water, raccoglie circa 295 batteri per pollice quadrato. Ma se lecca il bordo interno del suo piatto sporco, ha appena inghiottito 2.110 batteri per pollice quadrato. Incredibile ma vero?

La tua biancheria sporca: Un carico di biancheria intima trasferirà almeno 100 milioni di batteri E. coli, il germe colpevole della diarrea, nella tua lavatrice, che diventa un terreno fertile che può contaminare altri indumenti, secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Microbiology.

Il tuo smartphone: Il tuo telefono è 10 volte più sporco di un sedile del water. I cellulari raccolgono continuamente germi e ci sono persone che parlano al telefono nei bagni. Il problema? Mentre i servizi igienici tendono a essere puliti frequentemente, perché le persone associano il bagno a germi, cellulari e altri oggetti comunemente maneggiati, come telecomandi e telefoni, sono spesso esclusi totalmente dalla indispensabile routine di pulizia.