Smettere di fumare, l’aiuto arriva dal cibo: se mangi questi alimenti perdi il vizio

Smettere di fumare rappresenta un percorso non certo semplice. Gli esperti ci informano che alcune tipologie di cibo ci vengono in aiuto.

Non è una convinzione errata ritenere, come è insito nella cultura di massa, che, quando si comincia a smettere di fumare, possono aumentare improvvisamente l’appetito e il senso di fame, e magari si mette su anche qualche chilo.

La ragione è molto semplice, e potrebbe essere compresa in modo corretto da chi, buongustaio, ma anche appassionato “di fornelli”, anche solo per hobby, è abituato ad approcciarsi al cibo assaggiando spesso quello che sta preparando. La nicotina, e con essa, tutto ciò che di nefasto la sigaretta contiene, blocca con un’alta percentuale i nostri recettori gustativi. Un cuoco professionista moderno, che lavora molto sulla comprensione sensoriale della materia e sulla logica della costruzione di un piatto, potrebbe ritrovarsi ampiamente penalizzato se, dall’altra parte, è anche un accanito fumatore.

Nel contempo, i medici ci informano che esistono cibi, nel nostro percorso di allontanamento, si spera definitivo, dal vizio del fumo, che possono contribuire ad aiutare “la nostra battaglia”, sostenendo, con poteri curativi, il nostro processo di disintossicazione. Perché parliamoci chiaro, dopo anni di nicotina e catrame, la strada che abbiamo intrapreso è esattamente quella di “ripulire il nostro corpo” e di riattivare certi recettori del gusto, con l’obiettivo primario, ovviamente, di allungare il nostro margine di vita, smettendo per sempre di fumare.

Smettere di fumare: nel percorso di “rinascita” il cibo sano ti aiuta a riprenderti il tuo corpo

Quando fumi, inoltre, non fai certo del bene al tuo fisico: il tuo corpo perde molte vitamine e minerali essenziali. Più fumi, più nicotina consumi e quindi più sostanze nutritive il tuo corpo perde. Per reintegrare il tuo corpo delle sostanze nutritive che hai perso fumando, devi assicurarti di seguire una dieta sana ed equilibrata. Le abitudini alimentari possono essere una delle prime cose da cambiare quando una persona smette di fumare. Il cibo prende il posto del fumo: certo, non devi esagerare, ma potrebbe non essere un male, a condizione che non si esageri.

Compiere scelte alimentari sane ti aiuterà a mantenere basso il peso, a ridurre lo stress e a ridurre al minimo l’astinenza da nicotina. Il semplice atto di sgranocchiare cibi croccanti può ridurre la tensione rilasciando una mascella serrata.

Ecco alcune ottime opzioni alimentari per aiutare a moderare l’impatto dell’astinenza da nicotina e ridurre lo stress.