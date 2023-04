Elisabetta Gregoraci festeggia così: splendida notizia riguardante suo figlio

Elisabetta Gregoraci ha accolto con grande entusiasmo una bellissima notizia riguardante suo figlio, Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ha da sempre un rapporto molto positivo con il suo unico figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con l’ex Flavio Briatore. I due sono abituati a trascorrere moltissimo tempo insieme e spesso Elisabetta lo porta con sé anche in vacanza. La showgirl è davvero orgogliosa del suo piccolo uomo di casa, tanto da riprenderlo spesso anche nelle storie Instagram, dove dà libero sfogo al suo amore materno.

Proprio a dar prova del grande amore che prova verso suo figlio, di recente la Gregoraci ha voluto festeggiare in grande stile un traguardo molto importante raggiunto dal piccolo Nathan, che ha solo 13 anni. Ha infatti deciso di portarlo a cenare in un ristorante molto sofisticato. Ma cosa ha fatto di così importante Nathan da meritare questo piccolo premio?

Elisabetta Gregoraci orgogliosa di Nathan Falco: ecco perché

Stando a quanto affermato la stessa showgirl sul suo seguitissimo profilo Instagram, Nathan avrebbe ottenuto ottimi voti nella sua pagella e si sarebbe quindi meritato, oltre alle congratulazioni di rito, una bella cena con la madre. “Festeggiamo la pagella, bravo!”, ha scritto la Gregoraci a corredo della storia Instagram pubblicata.

Nathan ha solo 13 anni ma una carriera lavorativa prospera di fronte a sé. È infatti stato nominato dal padre Ceo di un’azienda di famiglia e ha anche fatto il suo ingresso nel mondo della moda firmando una collezione insieme al padre. Per non parlare del fatto che, nonostante sia ancora molto giovane, sui social conta già quasi 200.000 follower!

Avrà anche solo 13 anni, ma di certo Nathan sta crescendo in fretta e sta già iniziando a definire la sua personalità. Di recente ha scelto un’acconciatura molto particolare (pubblicata, come al solito, sull’Instagram di sua madre) resa unica da un cuoricino rasato a livello del collo. Elisabetta è da sempre molto apprensiva con lui (ha rivelato di controllarlo spesso con un’apposita app sul tuo telefono), ed è decisa a farlo crescere nel modo più sereno possibile.

Proprio per questo ha voluto restare in buoni rapporti con l’ex marito, Flavio Briatore, per permettere a Nathan di crescere in un clima familiare pacifico e disteso. Lo stesso Briatore ha un rapporto strettissimo con suo figlio. In passato ha rivelato di cenare spesso a casa per poter stare con suo figlio, a cui pensa continuamente. E in una intervista ha rivelato di voler insegnare a suo figlio a lavorare duramente “come e più degli altri”, sebbene sia un “privilegiato”. “Spero che studi per seguire le mie orme e prendere le redini di ciò che ho creato”.