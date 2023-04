Oroscopo della settimana 3-9 aprile: fortuna per tutti questi segni

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 aprile: ecco cosa accadrà nei giorni prima di Pasqua, grande fortuna per questi segni.

Per una settimana che volge al termine, ce n’è un’altra che sta per cominciare. La prossima, poi, coinciderà anche con l’inizio del mese di aprile, quindi con nuovi climi e nuove situazioni da vivere. Impossibile, dunque, non dare uno sguardo all’Oroscopo per scoprire cosa è previsto per i prossimi giorni per i vari segni dello Zodiaco.

Alcuni saranno più fortunati, per altri invece ci saranno i Pianeti avversi che daranno filo da torcere. Come andrà l’amore? E il lavoro? Insomma, prima di cominciare un nuovo mese e una nuova settimana può essere d’aiuto dare un’occhiata alle previsioni dell’Oroscopo, così si potrà decidere con più tranquillità come agire, se buttarsi in nuove avventure o se magari aspettare tempi migliori. Scopriamo insieme, allora, tutte le previsioni per la settimana dal 3 al 9 aprile. Siete curiosi di saperne di più?

Oroscopo 3-9 aprile: ecco tutte le previsioni della settimana, in arrivo fortuna per alcuni segni

Se anche voi siete curiosi di scoprire come andrà la prossima settimana, l’Oroscopo può venirvi in aiuto e svelarvi quantomeno come si muoveranno i Pianeti rispetto al vostro segno, così da avere un’idea di quello che dovete aspettarvi. La settimana dal 3 al 9 aprile, poi, sarà quella di Pasqua, quindi l’Oroscopo può rivelarsi particolarmente utile per capire cosa fare nei giorni di festa. I segni che vivranno una settimana fortunata sono soprattutto il Toro, il Cancro, la Vergine e i Pesci, che avranno a favore Mercurio e in alcuni momenti anche la Luna, per cui avranno giorni piuttosto sereni e propizi, in amore e sul lavoro.

Il Toro, ad esempio, avrà grandi opportunità e farà nuovi incontri, tutto all’insegna delle novità positive, sia in amore che in ambito professionale. Mercurio a favore anche per il Cancro, che si troverà anche Venere dalla sua parte, per cui può prevedere novità romantiche per questa settimana. Per la Vergine, invece, ci saranno la Luna, Mercurio e Venere, in particolare nella prima parte della settimana, perciò gli amici di questo segno faranno bene a uscire e lanciarsi in nuove avventure, perché di certo non avranno delusioni! I Pesci , invece, avranno la Luna un po’ sfavorevole all’inizio della settimana, ma poi grazie a Mercurio potranno tornare a sorridere, con grandi novità in arrivo soprattutto in ambiti lavorativo. Non male la settimana in arrivo anche per il Capricorno, che però avrà dei giorni ‘no’, soprattutto a metà settimana. Maggio per voi sarà un mese davvero felice, perciò abbiate un altro po’ di pazienza!

Brutte notizie non solo per l’Ariete

Non sarà, invece, una settimana da ricordare per gli amici dell’Ariete, che perderanno il favore di Mercurio e potrebbero sentirsi giù, un po’ stressati e insofferenti. Non fatevi abbattere dagli ostacoli! Maluccio anche per i Gemelli, che non avranno giorni facili in amore e risentiranno un po’ della Luna sfavorevole. Per il Leone, invece, sarà una settimana sfavorevole, sia in ambito lavorativo che in ambito familiare. Aspettatevi discussione e qualche delusione.

Periodo di passaggio per la Bilancia, che troverà il suo momento top a maggio ed è in attesa di tempi migliori. Per lo Scorpione, invece, arrivano giorni un po’ complessi al lavoro, ma anche in amore le cose non andranno al meglio. Diciamo che questa non è la vostra settimana! Periodo di transizione anche per il Sagittario, che è in attesa di novità a lavoro e spera per il meglio. Forse, però, dovrete attendere ancora un po’: non demordete! Per l’Acquario, infine, ci sarà poco da sorridere questa settimana, con Venere e Mercurio in opposizione. Tensioni a lavoro e con il partner, ma qualche piccolo sprazzo di speranza a metà settimana non mancherà.