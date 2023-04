Le grucce valgono oro e le puoi riciclare in 1000 modi con queste idee sorprendenti

Con queste simpatiche idee le grucce vecchie non andranno più nella pattumiera: alcune sono davvero troppo divertenti.

La primavera è ormai arrivata, le temperature iniziano ad essere più gradevoli e finalmente possiamo mettere da parte tutti quegli indumenti goffi e pesanti che ci hanno accompagnato in questi lunghi mesi di freddo e cattivo tempo.

Toccherà quindi, seppur a malincuore, fare il tano temuto cambio stagione e dare spazio a tutti gli indumenti freschi e colorati che sanciscono l’ingresso della bella stagione. E sarà proprio in questo preciso istante, che oltre a mettere via tutto quello che sappiamo non indossare più, ci renderemo conto di quante grucce accumulate abbiamo. Alcune ancora buone per essere riutilizzate, alte invece piuttosto vecchiotte e che non reggono nemmeno più bene. In questi casi, una delle prime cose che facciamo è prenderle e gettarle via direttamente, ma se oggi ti dicessimo che in realtà le vecchie grucce possono essere riutilizzate in altri modi?

Basta sprechi! Con queste simpatiche idee anche le vecchie grucce avranno nuova vita

È proprio la casa il luogo in cui si fanno più sprechi. Ogni giorno sono davvero tantissime le cose che tendiamo a gettare con troppa facilità senza immaginare che in realtà possono avere una seconda vita e tornare utili per altri scopi. L’esempio che vogliamo fare oggi riguarda proprio le vecchie grucce, che, con queste idee geniali avranno un’altra possibilità.

Decine e decine di vecchie grucce pronte per essere gettare via? Non farlo, perché quando scoprirai come poterle riutilizzare diventeranno davvero preziose. Quindi non perdiamo altro tempo e scopriamo subito insieme come poterle riutilizzare. Ecco alcune idee davvero originali:

Portaoggetti : in questo caso ti serviranno le classiche grucce in metallo. Ti basterà aprirle da un lato ed eccole pronte per poterci infilare anelli, collane, bracciali e anche orecchini; Portarotoli : anche per questo uso ci vorranno le grucce di metallo, dovrai sempre aprirle nella parte inferiore e adesso potrai infilare il rotolone da cucina. Appendile al muro, ed ecco un accessorio alla moda e sicuramente particolare; Lampadario : sicuramente sarà molto particolare, ma se metti insieme più grucce in legno, fissando una lampadina al centro, avrai ottenuto un perfetto lampadario che sicuramente non troverai altrove; Organizer : fissa una gruccia di legno al muro, aggiungi dei piccoli gancetti alla base ed avrai un organizer ideale sia per la camera da letto che per la cucina. Ci potrai mettere quello che più preferisci e tutto sarà finalmente in ordine.

Con queste semplici idee riciclare le grucce non sarà mai più un problema.